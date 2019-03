Risultati lusinghieri per la Podistica San Salvo che nelle ultime settimane, con molti dei suoi atleti, ha ottenuto dei primati personali in molte maratone e mezze maratone in giro per il mondo. Dieci giorni fa, nella Maratona del Sud svoltasi sul Gargano, oltre alla terza posizione nella classifica per gruppi per il sodalizio sansalvese, c'è stato il personale per Pasquale Versalone, mentre nella mezza maratona di Pescara c'è stato il personale (1h 20') per Vincenzo Del Villano e Massimo Del Gesso.



Grande risultato anche per Fabio Zara che nella Maratona di Francoforte ha stabilito, con un brillante 3h 35', il suo primato personale. Nella Maratona di Perugia, bella la prestazione in mezza maratona per Giammichele Fidelibus che ha stabilito, con 1h42', la sua migliore prestazione sulla distanza. Exploit nella Maratona di Dublino per Nino Vicoli che, con una prestazione strabiliante, ha abbattuto il muro delle 3 ore stabilendo il suo record personale in maratona in 2h55'.



Infine, l'unica rappresentante della Podistica San Salvo nella Maratona di New York, Annalisa Fitti ha tenuto alto l'onore del gruppo sansalvese. Infatti, con uno strepitoso tempo di 3h53', ha stabilito proprio nella Grande Mela, la sua best performance sulla distanza regina, conquistando gli applausi di tutta la squadra. Dulcis in fundo nella Corsa dei Santi svoltasi a Roma nella Città del Vaticano con la benedizione di Papa Francesco, la Podistica San Salvo si è classificata secondo gruppo abruzzese con ben venticinque atleti in gara.



Prossimo appuntamento di rilievo sarà la Corsa di San Martino a Controguerra (Te), mentre la prossima trasferta fuori regione sarà effettuata nella maratona Coast To Coast nella costiera amalfitana.