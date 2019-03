Anche Vasto ha il proprio cantore per il Papa, Antonio Maria Bassi (dieci anni), il quale, a partire da quest’anno, sta svolgendo questo servizio per Sua Santità Papa Francesco, come membro del coro delle voci bianche della Cappella Sistina.

Antonio Maria è il maggiore dei tre figli dei professionisti vastesi, Vincenzo Bassi e Carla Di Lello. Ed è felicissimo di stare in questa importante e storica istituzione, che risale addirittura al VI secondo d.C., quando Papa Gregorio Magno costituì una Scuola di fanciulli cantori che affiancasse i cantori adulti nelle celebrazioni papali.

In realtà, fu Papa Sisto IV, che diede ai Pueri Cantores un preciso ordinamento, creando poco dopo la sua elezione (9 agosto 1471) un proprio “Collegio dei Cappellani cantori”, primo nucleo della futura Cappella Sistina”.

I Pueri Cantores, che sono l’anima giovane e propulsiva, vero fiore all’occhiello dell’intero coro, frequentano una scuola paritaria cattolica legalmente riconosciuta dallo Stato italiano, nella quale all’istruzione scolastica si affiancano lezioni di teoria musicale, solfeggio, tecnica vocale e pianoforte.

Al giovanissimo Antonio Maria giungano gli auguri più sinceri per una brillante carriera.

Luigi Medea