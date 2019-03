Con il primo articolo dal titolo Se la penna è ancora on the table prende il via una nuova su Zonalocale.it. Sarà Paola Di Lello a curare lo spazio in cui "esploriamo tecniche e metodi per apprendere le lingue straniere da autodidatti". Ci saranno "tanti consigli per migliorare il proprio Inglese e piccoli trucchetti per stimolare la curiosità dei bambini (e non solo) verso la lingua più gettonata dagli studenti di tutto il mondo".

Paola Di Lello è nata a Vasto da genitori italiani che le hanno sempre parlato -ovviamente - in Italiano. Infranto il sogno di crescere bilingue, ha iniziato quindi a perseguire quello di diventare bilingue. Strana premessa per l'apertura di un curriculum altrettanto stravagante. Di formazione accademica degna di menzione infatti ne troverete ben poca, ma di questa "lacuna" (volutamente mai riempita) Paola ha fatto il proprio punto di forza come insegnante: il suo innovativo metodo per l'acquisizione delle lingue straniere da autodidatta è infatti frutto della sua esperienza pratica negli Stati Uniti come volontaria in laboratori di lettura e scrittura e come tata a tempo pieno per una famiglia californiana. Il metodo è stato sviluppato da Paola Di Lello osservando il modo in cui la mente di un adulto reagisce quando è esposta ad una seconda lingua nell'arco di un intero anno. Le particolari tecniche, perfezionate sulla base delle teorie di Steven Krashen, permettono agli studenti di acquisire una padronanza tale da poter comunicare efficacemente in Inglese senza dover passare per il tanto temuto varco dello studio della grammatica.



Nel 2009 Paola consegue la qualifica di Insegnante "English is Fun!", portando a Vasto il metodo leader per l'insegnamento dell'Inglese in età prescolare e scolare. Nel giugno del 2014 apre in collaborazione con la Scuola di Formazione AnBeCa, dove attualmente insegna, il Centro Autorizzato "English is Fun!", punto di riferimento per l'Inglese per bambini a Vasto. La continua ricerca in ambito linguistico è sempre orientata verso l' obiettivo che ha spinto Paola ad intraprendere l'avventura dell'insegnamento: rendere adulti e bambini capaci di comunicare in una seconda lingua, ma anche motivarli ed incoraggiarli ad esplorare le possibilità dell'apprendimento autonomo, gratificante alternativa alla formazione tradizionale.