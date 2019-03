Nella sesta puntata de L'edicola del Bar Walter, consueto appuntamento sportivo del lunedì mattina, spazio ad Alessio De Felice del Vasto Footgolf Team, squadra cittadina del nuovo e singolare sport.

A seguire l'intervento del bomber Sante Mileno e di Domenico Romagnoli della Vastese Calcio a 5.

