Si svolgeranno con un giorno d'antcipo, rispetto alla data del 4 novembre, le celebrazioni a Vasto per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, a ricordo del 4 novembre 1918, anniversario della fine della I guerra mondiale. Lunedì 3 novembre ci sarà il raduno alle ore 10 in corso Italia (all'incrocio con via Lepoardi), con le autorità e le associazioni combattentistiche della città. Il corteo si dirigerà verso la cattedrale di San Giuseppe, dove verrà celebrata una messa per ricordare i caduti.

Alle 11.30, terminata la celebrazione, il corteo si snoderà lungo le vie del centro storico per dirigersi verso il Cippo ai Caduti del Mare e il Monumento ai Caduti, dove verranno deposte le corone d'alloro. In piazza Caprioli la mattinata si chiuderà con il saluto delle autorità.