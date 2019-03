Lungo il viale d'ingresso ci sono i lumini accesi che accolgono i visitatori in un'atmosfera suggestiva. Al castello di Palmoli va in scena la notte dei mazz'marill, un appuntamento in cui sono protagonisti leggende, tradizioni popoloari e le anime. Si inizia con le parole di Anna Valeria Cipolla d'Abruzzo, poi si entra nel vivo della serata con il percorso nelle stanze del castello, illuminate dalla luce fioca delle candele, dove tra versi, disegni e musica, si fa un percorso attraverso il mondo della leggenda, quello dell'esoterismo. Ma, soprattutto, si riscoprono le tradizioni dell'Abruzzo, legate alla festa dei Santi e a quella dei defunti. Come ha raccontato Marcello Sacerdote, queste ricorrenze nei tempi antichi hanno dato vita a manifestazioni popolari antensignane dell'attuale Halloween. Una terra d'Abruzzo ricca di devozione e tradizione. Tutto questo ha affascinato i partecipanti alla prima notte dei mazz'marill, organizzata dagli Amici di Palmoli e dal Mu Ben (il museo all'interno del castello).

Nelle foto e nel video il racconto della notte dei mazz'marill.