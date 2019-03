Grande prova di forza del San Salvo che vince 3-0 in casa del Pineto capolista e imbattuto. Con questa vittoria i biancazzurri agganciano al comando della classifica la squadra battuta oggi e si candidano ad essere tra le squadre di vertice del campionato di Eccellenza.

Le reti portano le firme dei gemelli del gol, Antenucci, doppietta per lui al 33' e al 90', e Marinelli al 64' su calcio di rigore. Le smentite di rito del presidente Di Vaira, che continua a ricordare a tutti che l'obiettivo è la salvezza, ci stanno, ma la squadra di mister Gallicchio non può più essere considerata come una sorpresa, è una vera e propria realtà, al momento molto convincente.

Nel prossimo turno, sempre al Comunale di Cupello, i biancazzurri riceveranno il Paterno oggi battuto in casa dal Francavilla 1-2.

Il Cupello viene sconfitto 5-1 dal Borrello e con 9 punti è al terzultimo posto in classifica. Gli ospiti segnano al 4' con Di Properzio, al 12' con Valentini, al 20' con l'ex Musto e chiudono il primo tempo con tre gol di scarto. Nella ripresa altra rete di Di Properzio al 75', all'85 gol della bandiera di Benedetti, un minuto dopo ancora Di Properzio per la tripletta personale.

Domenica prossima i rossoblu faranno visita all'Aragona alla Vastese.

I risultati della 11° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Sulmona 2-0

Cupello-Borrello 1-5

Martinsicuro-Acqua&Sapone 1-1

Montorio-Vastese 0-0

Paterno-Francavilla 1-2

Pineto-San Salvo 0-3

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica 1-1

Torrese-Avezzano 0-2

Vasto Marina-Miglianico 2-1



La classifica

Pineto 24

San Salvo 24

Francavilla 23

Avezzano 22

Paterno 21

Torrese 21

Martinsicuro 18

Capistrello 16

Renato Curi Angolana 15

Montorio 14

Miglianico 13

Borrello 12

Vastese 12

Acqua&Sapone 10

Vasto Marina 10

Cupello 9

Alba Adriatica 9

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Montorio

Alba Adriatica-Pineto

Avezzano-Borrello

Capistrello-Martinsicuro

Francavilla-Torrese

Miglianico-Renato Curi Angolana

San Salvo-Paterno

Sulmona-Vasto Marina

Vastese-Cupello