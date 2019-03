Prima Categoria, girone B. Il Casalbordino torna alla vittoria e lo fa imponendosi 2-1 nel big match di giornata, sul campo del Fresa primo in classifica, in gol Lombardozzi e Sputore, per i padroni di casa segna il solito Vasiu, capocannoniere con 11 centri, per il momentaneo pareggio. La squadra di mister Carbonelli è ora al comando da sola davanti al terzetto composto da Fresa, Real Montazzoli e Palombaro. Si avvicina ai piani alti il Monteodorisio, che ottiene sul campo del Real San Giacomo la seconda vittoria consecutiva. Finisce 3-1, le reti ospiti portano le firme di Colombaro, autore di una doppietta e Luongo, i padroni di casa vanno in gol con Di Laudo.

Pareggia ancora l'Incoronata di mister Mucci, in casa contro l'attrezzato Guastameroli, i vastesi segnano con Fioravante e Romilio e chiudono la prima frazione di gioco in avanti ma nella ripresa gli ospiti accorciano con Pasquini e pareggiano con Rapino. Nel riscaldamento grave infortunio per il portiere Benedetti, tra i pali ha debuttato il giovane fuoriquota Foia. Perde il Roccaspinalveti 2-0 sul campo della Casolana che conquista così la prima vittoria in campionato.

La Marcianese torna alla vittoria davanti al proprio pubblico e lo fa contro il Trigno Celenza per 2-0 con Cocco e Rullo. La Spal Lanciano vince 3-1 a Paglieta, cade 3-0 il Palombaro al cospetto di un sempre più sorprendente Real Montazzoli. Vittoria interna dello Sporting San Salvo che ferma con un secco 3-0 lo Scerni reduce da due vittorie consecutive. A segno Cardarella, doppietta per lui, e Costantini.

I risultati della 7° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casolana-Roccaspinalveti 2-0

Fresa-Casalbordino 1-2

Incoronata-Gustameroli 2-2

Marcianese-Trigno Celenza 2-0

Paglieta-Spal Lanciano 1-3

Real Montazzoli-Palombaro 3-0

Real San Giacomo-Monteodorisio 1-3

Sporting San Salvo-Scerni 3-0

La classifica

Casalbordino 16

Fresa 15

Real Montazzoli 15

Palombaro 15

Spal Lanciano 13

Guastameroli 13

Marcianese 11

Monteodorisio 11

Trigno Celenza 7

Incoronata 7

Sporting San Salvo 7

Scerni 7

Real San Giacomo 7

Roccaspinalveti 6

Paglieta 4

Casolana 4

Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Casalbordino-Paglieta

Fresa-Incoronata

Monteodorisio-Marcianese

Palombaro-Guastameroli

Roccaspinalveti-Sporting San Salvo

Scerni-Real San Giacomo

Spal Lanciano-Casolana

Trigno Celenza-Real Montazzoli





Seconda Categoria, girone G. Passa 3-1 a Castelfrentano la capolista Gs Montalfano, che resta in vetta a punteggio pieno, con Madonna, Portellini e Auriemma. Vince ancora il San Buono che si impone 3-2 a Carunchio contro il Mario Turdò. In gol Suriano, autore di due perle che lo portano a 7 in classifica marcatori facendolo diventare il nuovo capocannoniere del girone. L'altra rete porta la firma di Argentieri. Per i padroni di casa segnano Tiziano Turdò e Nazario Femminilli.

Si ferma l'Odorisiana che in casa perde di misura contro il Fossacesia 90 che sale al quarto posto, mentre i biancoverdi di Benedetti scendono al quinto. Sconfitta interna anche per il Real Montalfano contro il New Archi Perano 2-3, le marcature dei locali sono di Horatau e Ferrante.

Pareggiano 1-1 Real Porta Palazzo e Carunchio, per i padroni di casa rete di Massari su calcio di rigore, replica Mario Marianacci. Il Gissi vince 1-0 a Villa Scorciosa con Luca Tumini e si piazza al terzo posto. Il derby tra Mario Tano Atessa e Piazzano finisce 1-0 in favore dei padroni di casa.

I risultati della 7° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Castelfrentano-Gs Montalfano 1-3

Mario Tano-Piazzano 1-0

Mario Turdò-San Buono 2-3

Odorisiana-Fossacesia 90 0-1

Real Montalfano-New Archi Perano 2-3

Real Porta Palazzo-Carunchio 1-1

Villa Scorciosa-Gissi 0-1

La classifica

Gs Montalfano 21

San Buono 16

Gissi 14

Fossacesia 90 13

Odorisiana 11

Mario Tano 11

Mario Turdò 9

Real Montalfano 8

New Archi Perano 7

Castelfrentano 7

Real Porta Palazzo 7

Villa Scorciosa 5

Piazzano 5

Carunchio 2



Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Fossacesia 90-castelfrentano

Gissi-Mario Tano

Mario Turdò-Real Porta Palazzo

Montalfano-Carunchio

New Archi Perano-Villa Scorciosa

Piazzano-Odorisiana

San Buono-Real Montalfano



Terza Categoria Vasto. L'impresa di giornata la compie la Virtus Tufillo che va a vincere 1-0 sul campo della capolista Sangiovannese 1-0 con rete di Berardi. Ne approfitta il Real Carpineto Sinello di mister Zocaro che vince 1-0 a Pollutri con Sambrotta e aggancia la squadra di mister Aquilano in prima posizione.

La Dinamo Roccaspinalveti travolge lo Sporting Vasto 5-0 e fa un importante balzo in avanti in classifica, in gol Daniele Ramundo, doppietta di Simone Bruno, poi gol di Martin Suriano e Edi Ramundo. Il Lentella vince 3-2 a Liscia, ospiti in vantaggio con D'Aulerio, raddoppio su rigore con De Ninis, prima dello scadere accorcia Marchione su rigore, a dieci minuti dal termine pareggia Franchella e allo scadere gli ospiti segnano il terzo gol con Desiderio servito da Crisci.

Successo esterno del Casalanguida per 1-0 a Guilmi con rete di Giacomo Menna, un successo che vale il terzo posto con Lentella e Tufillo. Primo storico successo del Real Cupello che in casa ha la meglio 2-1 sui Lupi Marini con gol di Cappa e Vitelli, per gli ospiti Ranalli. Ha riposato il Vasto Calcio.

I risultati della 4° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Dinamo Roccaspinalveti-Sporting Vasto 5-0

Guilmi-Casalanguida 0-1

Pollutri-Real Carpineto Sinello 0-1

Real Cupello-Lupi Marini 2-1

Real Liscia-Lentella 2-3

Sangiovannese-Virtus Tufillo 0-1

Riposa: Vasto Calcio

La classifica

Sangiovannese 9

Real Carpineto Sinello 9

Casalanguida 7

Lentella 7

Virtus Tufillo 7

Dinamo Roccaspinalveti 5

Real Cupello 5

Vasto Calcio 4

Lupi Marini 4

Pollutri 4

Sporting Vasto 4

Guilmi 1

Real Liscia 0

Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Casalanguida-Sangiovannese

Lentella-Dinamo Roccaspinalveti

Lupi Marini-Guilmi

Real Carpineto Sinello-Vasto Calcio

Sporting Vasto-Pollutri

Virtus Tufillo-Real Liscia

Riposa: Real Cupello