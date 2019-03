Compito facile quello della Vastese Calcio a 5 nella terza giornata del campionato di serie D. Una larga vittoria contro le Fiamme Azzurre Lanciano conferma i biancorossi in testa alla classifica con l’obiettivo di arrivare a punteggio pieno nella sfida contro il Paglieta, diretta concorrente per la promozione. Sul campo della Promo Tennis finisce 16-2 per Scafetta e compagni, dopo un match mai in discussione, complici anche i soli sei uomini presenti in distinta per il Lanciano, e condotto avanti sin dai primi secondi di gioco.

La cronaca. L’arbitro non fa neanche in tempo a fischiare l’inizio della partita che la Vastese è già in vantaggio con Mileno. Il bomber dei biancorossi, poi, ci mette appena un paio di minuti per raddoppiare. Le Fiamme Azzurre non stanno a guardare e Sputore al 3’ è chiamato a mandare via dall’area una palla arrivata da calcio d’angolo. La Vastese gioca con troppa superficialità e, dopo il palo di Romagnoli, è ancora una volta il portiere di casa a dover evitare il gol. È bravo capitan Scafetta a scegliere il tempo sullo schema di calcio d’angolo e siglare il 3-0. I ragazzi di mister Porfirio riprendono in mano le redini del gioco e vanno a segno due volte ancora con Cocchini, al 15’ appostato sul secondo palo e poi con un bel tiro al 21’ (5-0). Sputore viene chiamato in causa dagli avanti frentani per altre due volte, al 23’ e poi al 27’. La Vastese però continua a spingere e uno scatenato D’Adamo serve a Mileno la palla del 6-0.

Si torna in campo e sono le Fiamme Azzurre a trovare il primo gol con Di Rocco che al 4’ accorcia sul 6-1. I biancorossi ci mettono appena qualche secondo a riportare a sei i gol di vantaggio. Dopo aver battuto a centrocampo i lancianesi si lasciano scappare bomber Mileno che anticipa Abiuso e segna il 7-1. La goleada dei padroni di casa si arricchisce con le reti di Mileno (8-1), Scafetta (9-1) e ancora Mileno (10-1). I lancianesi hanno un sussulto e trovano un’altra rete con Massaro, bravo a giocare d’anticipo sulla retroguardia biancorossa. Ma sono ancora i padroni di casa ad incrementare con Scafetta (11-2) e Cocchini (12-2). Nonostante i tanti gol subiti il portiere delle Fiamme Azzurre è tra i protagonisti della partita, senza i suoi ottimi interventi il passivo sarebbe stato certamente più pesante. La partita si chiude con i gol di Cocchini, su assist del portiere Comparozzi (mandato in campo da Porfirio al posto di Sputore), Romagnoli (14-2), D’Adamo (15-2) e Battista (16-2).

Vastese C5 - Fiamme Azzurre Lanciano 16-2

Vastese C5: Sputore, Comparozzi, Palazzo, Bozzelli, Mileno, D’Adamo, Galante, Romagnoli, Battista, Cocchini, Scafetta, Di Totto. Allenatore: Porfirio

Fiamme Azzurre Lanciano: Abiuso, Massaro, Lombardo, Scopece, Di Nella, Di Rocco. Allenatore: Ferrantino