Terza vittoria consecutiva e primato in solitaria nel girone A del campionato di serie C per la BCC San Gabriele Volley. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio, nella seconda trasferta consecutiva, conquistano un'importante vittoria in casa dell'Altino con un netto 3-0.

Partita nettamente a favore di Mariani e compagne sin dal primo set, chiuso avanti per 25-14, così come nel secondo, vinto 25-18. Solo nel terzo parziale, tra la reazione d'orgoglio dell'Altino e qualche errore di troppo da parte delle vastesi, il match è stato combattuto fino in fondo (25-23). A vincere, però, è stata la squadra di Ettore Marcovecchio, che così conquista la testa della classifica con un punto di vantaggio sulla Pallavolo Teatina, una delle formazioni più accreditate alla vigilia per l'accesso ai playoff.

Domenica prossima, 9 novembre, alle 18 la BCC San Gabriele torna a giocare tra le mura amiche. Alla palestra di via Silvio Pellico arriva l'ostico Termoli, per una sfida dall'alto contenuto agonistico. Ma, dopo la conquista del primato in classifica, le giocatrici vastesi vorranno continuare a marciare spedite verso la conquista dei playoff.