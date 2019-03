Sette gol per tre punti che valgono oro in classifica. L'Audax Palmoli torna dalla Puglia con una vittoria davvero importante conquistata in casa del Salento Women Soccer. Le ragazze di mister Di Santo hanno riscattato la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Lazio anche grazie alle reti di due delle giocatrici più attese in zona gol, Angelica Di Ninni e Jessica Cravero, autrici di una doppietta a testa. Doppietta anche per Morena Bolognese (che ne aveva fatti già due al Napoli) e gol per Maria Paola Marino, per un 7-1 che regala tanto entusiasmo alla squadra del presidente Angelica Nero.

La cronaca. Parte subito bene la formazione palmolese, con Bolognese che al 15' è brava a calciare dalla destra. Il suo diagonale finisce nel sette dalla parte opposta per l'1-0. Dieci minuti più tardi Di Ninni sfrutta la sua velocità in contropiede, 20 metri palla al piede e gol del 2-0. Le padrone di casa riescono a rendersi pericolose su calcio piazzato ed è per questo che mister Di Santo chiede alle sue giocatrici maggiore attenzione e aiuto al portiere Altieri.

Ma, al rientro in campo dopo l'intervallo, i presagi del tecnico dell'Audax si materializzano. Il Salento Women batte un calcio di punizione dal limite, il portiere del Palmoli respinge ed è Santoro ad arrivare prima di tutti per accorciare le distanze. Il momento chiave del match quando l'arbitro assegna un calcio di rigore alle padrone di casa, tra le proteste della formazione gialloblu. Sul dischetto va il capitano D'Amico che però sbaglia. A quel punto l'Audax si ricompatta e riprende a macinare gioco, anche grazie ai cambi operati da Di Santo, che manda in campo Cravero e Mancini. Al 30' c'è la rete della sicurezza siglata da Bolognese su assist di Mancini, poco più tardi è brava Di Ninni a costruirsi la palla del 4-1. Poi, sul campo della scuola calcio di Fabrizio Miccoli, inizia il Cravero-show. La giovane ala dell'Audax prima segna dopo un'azione personale sulla sinistra, poi al 38' devia di testa un calcio d'angolo (6-1). A chiudere i conti ci pensa Maria Paola Marino, che si conquista un rigore, va sul dischetto e segna. Finisce 7-1, risultato con cui l'Audax sale a quota 8 punti in classifica.

Evidentemente soddisfatto mister Di Santo. "L'avevo detto alle ragazze prima della partita, oggi dovevamo riprenderci i punti lasciati in Sicilia e così è stato. Siamo partiti molto bene, poi l'amnesia ad inizio secondo tempo poteva costarci cara - spiega il tecnico gialloblu -. Il risultato potrebbe far pensare che è stato tutto facile, ma non è così. Siamo stati bravi nel primo e tempo e nella seconda parte della ripresa, meno quando con le nostre ingenuità abbiamo fatto rientrare il Salento in partita. In ogni caso sono tre punti importanti che ci danno fiducia per il prosieguo del campionato. Siamo lontani dalla zona calda e questo è importante".

La formazioni

Audax Palmoli: Altieri, Cicala (1'st Mancini), Savelli, Angelone (10'st Cravero), Montelli, Marino M.P., Di Ninni, D'Angelo, Pasciullo, Pastò (85' Ferrelli). Panchina: Berardini, Marino Ma. Allenatore: Di Santo

Salento Women Soccer: Barletta, Cazzato, Doria, Cucurachi, Ambrosino, Indino, D'Amico, Gaetani, Santori, Bergailo, Carrafa. Panchina: De Matteis, De Iaco, Pinto, Fagiano. Paolo. Allenatrice: Indino

La 5ª giornata

Apulia Trani - Acese 0-7

Centro Ester Napoli - Real Marsico 1-1

Catania - Napoli 0-4

Chieti - Domina Neapolis 2-1

Nebrodi - Roma 0-3

Lazio - Ludos 4-3

Salento Women Soccer - Audax Palmoli 1-7



La classifica

13 Roma, Acese; 12 Chieti; 10 Lazio (2 punti penalizzazione); 9 Napoli; 8 Audax Palmoli; 7 Domina Neapolis, Catania, Nebrodi; 6 Ludos Napoli; 2 Centro Ester Napoli; 1 Real Marsico, Salento Women Soccer, Apulia Trani