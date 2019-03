Tradizionale appuntamento per il 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, con la messa all'aperto nel cimitero di Vasto. Sarà monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, a presiedere la celebrazione eucaristica che vedrà la partecipazione dei sacerdoti della città. La funzione si svolgerà alle ore 15 nel piazzale in corrispondenza dell'ingresso di via dei Conti Ricci. Ci sarà la partecipazione dei gruppi parrocchiali e di tutti i cittadini, con l'animazione della celebrazione curata dai giovani dell'Oratorio Salesiano di Vasto.

Gli orari di apertura. Anche nei giorni 2 e 3 novembre il cimitero sarà aperto con orario continuato, dalle 7 alle 20.