"Sono felice che il Comune, una volta tanto, abbia tenuto conto di quanto sollecitato con una mia interrogazione". Lo afferma il consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Montemurro.

Nell'interpellanza "esortavo questa amministrazione a procedere all’assegnazione dei fondi regionali stanziati per le famiglie che fruiscono degli asili nido accreditati o in via di accreditamento, riconoscendo loro un contributo sulla retta che mensilmente versano per mantenere i propri bimbi presso i nidi, e sia per le strutture stesse per favorirne la gestione, per un totale di 120mila euro, fondi che altrimenti sarebbero andati persi. In un periodo di recessione come questo non ci possiamo permettere di perdere neppure un centesimo destinato alle nostre famiglie. Colgo l’occasione - conclude Montemurro - per ricordare che chiunque ne abbia interesse può presentarne apposita richiesta al Comune entro e non oltre il 21 novembre 2014, scaricando l’apposito modulo direttamente dal sito dell’ente".