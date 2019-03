È tempo di derby d'Abruzzo in casa BCC Vasto Basket. Domenica alle 18 al PalaBCC arriva l'Amatori Pescara, per una sfida che la squadra di coach Di Salvatore dovrà necessariamente cercare di far sua. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta contro Venafro e sono ancora a quota 2 punti in classifica. Sono 6, invece, i punti conquistati dai pescaresi nelle prime quattro giornate di campionato.

Per la squadra vastese sarà l'occasione per un pronto riscatto davanti al suo pubblico che quest'anno non ancora riesce a festeggiare per una vittoria. In tutte e due le sfide giocate tra le mura amiche Ierbs e compagni sono arrivati ai supplementari e in entrambe le occasioni il risultato finale è stato negativo. I biancorossi dovranno cercare quelle motivazioni in più per tornare a sorridere. Alla vigilia di questo derby abbiamo ascoltato Vincenzo Dipierro, punto di riferimento della BCC Vasto Basket, per analizzare il momento della squadra e guardare al prossimo impegno di domenica sera.

La 5ª giornata

BCC Vasto Basket - Amatori Pescara

S.Michele Maddaloni - Il Globo Isernia

Planet Catanzaro - Nuova Pall. Monteroni

Duesse Martina Franca - Nuova Aquila Palermo

Romano Group Venafro - BCC Agropoli

Geofarma Mola - Soavegel Francavilla

Casa Euro Taranto - Ambrosia Bisceglie