Anche Vasto avrà la sua squadra di footgolf. Di che sport di tratta? La passione e la popolarità del calcio incontrano lo stile e l'eleganza del golf. In pratica si gioca a golf con un pallone da calcio. Il footgolf è disciplinato in Italia dall’Aifg, Associazione Italiana Footgolf che fa parte della Fifg, Federation For International Footgolf.

E' di Vasto la prima squadra abruzzese di footgolf, il Vasto Footgolf Team. Un’idea nata quasi per caso da Alessio De Felice promotore del footgolf in Abruzzo. Nonostante la squadra abbia partecipato ad ottobre alla sua prima gara, il 18 ottobre all’Acaja Golf Club di Lecce, valida per la 12 tappa del campionato italiano ha già portato a casa il primo trofeo nella categoria femminile con il primo posto assoluto di Cristina Zaccardi che ha sbaragliato la concorrenza alla prima apparizione.

La squadra dell’esordio era composta dal capitano Alessio De Felice (classe '82), Massimiliano Boldrini ('81), Fabio Pierini ('79) e Cristina Zaccardi ('70).

Le regole basilari di questa disciplina sono quelle del golf compreso il dress code. L’abbigliamento per poter giocare è composto necessariamente da polo o felpa e bermuda o pantaloni lunghi, per quanto riguarda gli scarpini sono ammesse scarpe da calcetto e scarpe da tennis. Le buche nel footgolf hanno un diametro di 50 cm e si gioca con un pallone da calcio regolamentare (n. 5). Lo scopo del gioco è quello di imbucare il pallone nel minor numero di colpi possibile calciando, ovviamente, con i piedi. Le qualità più importanti sono la precisione e la concentrazione. Il percorso è composto da 18 buche, ogni buca, in base alla distanza ed alla difficoltà del tracciato, ha un numero di colpi di riferimento per poter imbucare la palla (cosiddetto par).

Non ci sono arbitri, sono i players ad autogestirsi controllandosi vicendevolmente. Ogni gruppo di gioco è composto da 4 giocatori e parte da una buca diversa rispetto agli altri gruppi in modo da poter partire tutti allo stesso orario. Il footgolf è nato nel 2009 in Olanda e si è velocemente diffuso nel mondo, ad oggi la Fifg conta 22 federazioni. L’Aifg è entrata a far parte della Fifg nell’aprile del 2012 grazie all’attuale presidente Leonardo Decaria e di alcuni suoi fedelissimi collaboratori. In Italia sono circa 500 i tesserati.

Il calendario agonistico 2014 è composto da un campionato italiano (14 tappe), più numerose manifestazioni. Anche l’Abruzzo dalla stagione 2015 avrà la sua tappa del campionato italiano che si svolgerà al Golf Club San donato dell’Aquila più una tappa del campionato interregionale, assoluta novità per la stagione 2015. Il campionato interregionale sarà composto da 6 tappe e nella suddivisione in macroaree l’Abruzzo sarà in competizione con Lazio, Umbria e Marche. Tutti i tornei Aifg sono aperti a tutti, dai 12 anni in su, senza limiti di qualità tecniche o fisiche.

Ulteriori informazioni per entrare in squadra. Tutti possono unirsi al Vasto Footgolf Team anche (e soprattutto) chi è alla prima esperienza in questa specialità. Per chi volesse maggiori e più precise informazioni è possibile contattare il responsabile di zona: Alessio De Felice al 328.0964214 o inviando una mail a vastofootgolf@gmail.com.

Crea il logo del Vasto Footgolf. Inoltre potete partecipare alla creazione del logo del Vasto Footgolf mandando una bozza all’indirizzo mail indicato. Il miglior logo diventerà quello ufficiale della squadra. Il team è alla ricerca di persone entusiaste per incrementare il numero di giocatori della squadra e portare in alto il nome della città di Vasto in giro per l’Italia.

Il sito di riferimento a livello nazionale è www.footgolf.it.