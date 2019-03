Nuovi lavori, dopo quello della scorsa estate, sul viadotto Vasto Marina, lungo la statale 16. "Da lunedì 3 novembre, fino a venerdì 7 novembre, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto compreso tra il chilometro 519,000 e il chilometro 519,300, nel comune di Vasto. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori per il ripristino di alcuni giunti di dilatazione del viadotto Vasto Marina", si legge in una nota dell'Anas.



