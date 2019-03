Negozi aperti nel centro storico di Vasto durante le festività di inizio novembre.

Lo annuncia Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro: "Con l’auspicio che le prossime festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti del primo e del 2 novembre richiamino a Vasto molte persone, il consorzio Vasto in centro ha previsto l’apertura straordinaria delle attività commerciali nella giornata di sabato 1 Novembre per andare incontro alle esigenze di una accresciuta affluenza in città.

Ci auguriamo - conclude Corvino - che questa iniziativa sia gradita e possa consolidare lo spirito collaborativo delle varie componenti del tessuto cittadino".