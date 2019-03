Dopo la sconfitta di mercoledì contro la Torrese e le dimissioni presentate dall'allenatore Gianpietro Precali e dal direttore sportivo Enzo Basler, la Vastese non ha svolto la seduta di allenamento giovedì pomeriggio, ogni decisione è stata dunque posticipata. Possibile che il mister e il ds abbiano voluto prendere ulteriore tempo per valutare il proprio futuro.

Nella serata di giovedì la società ha confermato la totale fiducia, mai messa in discussione, ad entrambi tramite un comunicato, diramato dall'addetto stampa Stefano Suriani, che riportiamo integralmente. Non si parla di dimissioni ma di "qualche perplessità manifestata circa il continuo dell’esperienza con la Vastese Calcio 1902", quello che è chiaro è che la Vastese vuole proseguire con Basler e Precali. Oggi sapremo se anche i due vogliono fare altrettanto. A quanto pare il mister si sarebbe convinto e dovrebbe dirigere l'allenamento odierno, il ds pare invece sempre più intenzionato a lasciare.

Il comunicato della società. "La Vastese Calcio 1902 in riferimento a quanto riportato da alcune testate circa le dimissioni del direttore sportivo e dell’allenatore della compagine biancorossa, comunica che successivamente alla sconfitta rimediata contro la Torrese, nel quale la squadra ha dato il meglio di se, impegnandosi al massimo e giocando con un mordente proverbiale, il direttore sportivo e il mister, sconfortati per l’insuccesso, hanno manifestato qualche perplessità circa il continuo dell’esperienza con la Vastese Calcio 1902. Il Presidente, Giorgio Di Domenico, e tutta la Società, che non hanno mai avuto alcun dubbio o perplessità circa l’operato dello staff tecnico, sulla competenza, professionalità e qualità, dello stesso, immediatamente, al fine di fugare qualsiasi dubbio, hanno rinnovato e reiterato la propria stima e fiducia nei due tecnici e nel loro operato, conferendo ancor più agli stessi carta bianca e massima libertà di scelta, sia per quanto riguarda le scelte tecniche che intenderanno operare nel prossimo futuro, sia in vista dell’apertura del mercato, prevista per il 1 dicembre, per rafforzare l’organico e condurre la squadra verso i piani alti della classifica e disputare un prosieguo del campionato in un ottica di vertice. La Vastese Calcio 1902 nell’occasione invita tutta la cittadinanza, i tifosi, gli sportivi, gli operatori economici, gli imprenditori e tutti coloro che amano la compagine cittadina e che a vario titolo possono essere d’aiuto, a stringersi attorno alla squadra biancorossa e a fornire un contributo fattivo ed edificante".