Dopo il no degli ambientalisti, arriva il primo sì della politica all'installazione a Cupello di una centrale di compressione del gas. A pronunciarsi favorevolmente al possibile insediamento è Angelo Pollutri, ex sindaco di Cupello e attuale consigliere comunale della lista civica Cupello democratica 2020.

"In riferimento alla notizia che la Snam possa rivedere il progetto di Sulmona in favore del territorio vastese, e precisamente di Cupello con il potenziamento della centrale in località Montalfano - afferma Pollutri - intervengo ritenendo questa notizia storica e fondamentale per un nuovo e sostanziale rilancio dell’economia del nostro territorio.

Alla luce dell’imminente approvazione del decreto Sblocca Italia, che rivoluziona il ruolo dei territori nei confronti dei progetti strategici nazionali, i Comuni vengono posti al centro di una capacità realizzativa infrastrutturale come mai avvenuto nel recente passato.

Solleciterò immediatamente il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, ad aprire un tavolo di lavoro che tenga insieme tutte le rappresentanze politiche del Consiglio Comunale, per elaborare al più presto un piano strategico di sviluppo infrastrutturale che parta da Cupello e si ampli in tutto il territorio vastese.

Dobbiamo lavorare nell’immediato - sostiene Angelo Pollutri - in modo che nel primo Comitato Via (valutazione d'impatto ambientale) nazionale il territorio possa già far comprendere alla Snam e al Governo quali sono le risposte urgenti che il Vastese attende dal punto di vista infrastrutturale".