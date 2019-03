Buio pesto di sera, almeno da una settimana, tra via delle Croci e via Genova Rulli. L'illuminazione non è più attiva e di notte non si vede quasi nulla. Una situazione che oltre a creare notevoli disagi a chi abita o passa in zona è anche abbastanza pericolosa.

I residenti chiedono un intervento in tempi brevi per ripristinare l'illuminazione pubblica.