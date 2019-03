Per mettere a segno il furto hanno smontato la vetrina del bar. Ladri in azione questa notte nel centro storico di Vasto, in via Naumachia. I malviventi hanno preso di mira il bar Naumachia, dei fratelli Marco e Angelo Nanni, questa mattina al momento dell'apertura sono stati loro a trovare l'amara sorpresa. I ladri hanno prima tentato di forzare la serratura, come si vede dagli evidenti segni sulla porta. Non riuscendo nell'intento hanno deciso di smontare il pesante vetro dall'infisso metallico.Un'operazione che ha richiesto qualche minuto di lavoro da parte di mani esperte nell'operazione. Una volta dentro hanno rovistato ovunque, alla ricerca di merce da portare via.

Sono riusciti ad arraffare le monete contenute in cassa, poche decine di euro, e un computer presente nel bar. Poi, si sono dileguati nella notte. Questa mattina i titolari del bar hanno chiesto l'intervento della polizia, che ha preso in consegna i filmati della telecamera che però sembra essere stata manomessa prima di mettere a segno il furto.

È la seconda volta in poco più di due anni che il bar finisce nelle attenzioni dei malviventi, nell'agosto 2012 i malviventi avevano sfondato la vetrina con un'autovettura. Questa mattina è grande la rabbia per loro due che con forza portano avanti la loro attività, "anche in un momento in cui il commercio è in crisi, si lavora poco". Da queste parti "si vedono sempre le stesse facce, la gente non viene più in centro storico. Ha paura". L'appello è quello di poter vedere in funzionel il sistema di videosorveglianza cittadino. "Ma non bastano solo le telecamere, ci vuole anche un controllo umano, con qualcuno che stia attento a quello che accade". Chiesta anche una maggiore presenza nelle vie secondarie. "Non credo sia un caso che il furto sia avvenuto di mercoledì sera, quando i locali di questa zona sono chiusi e c'è ancora meno gente in giro. In via Naumachia come nelle altre strade secondari della città c'è bisogno di maggiori controlli".

Episodi di furti e scippi sono già capitati in via Naumachia. Oltre a quello del 2012, proprio ai danni dello stesso bar, si registrano una donna scippata, (l'articolo), nell'estate dello scorso anno, e un furgone rubato davanti al negozio di frutta e verdura Quattro di Spade (l'articolo). Senza contare gli episodi che colpiscono costantemente il centro storico, l'ultimo in ordine di tempo è quello che ha visto le vetrine di diverse attività in frantumi (l'articolo) per poter rubare all'interno.