In programma oggi pomeriggio alle 14.30 il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza abruzzese.

Nella decima giornata la Vastese, reduce da due sconfitte consecutive, e a soli due punti dalla zona play-out, riceve la Torrese terza in classifica e con il migliore attacco del torneo (21), che arriva dal pareggio di domenica in casa contro il Borrello. In avanti gli ospiti hanno bomber Pigliacelli autore di 7 reti e l'ex Napoli Capparella, nella Vastese dopo aver scontato le due giornate di squalifica torna D'Ambrosio a centrocampo. La squadra di Precali, ferma a quota 11 punti per via dei troppi pareggi, con un distacco di 10 lunghezze dalla prima posizione, 7 dalla zona play-off, proverà a invertire la rotta, i biancorossi non vincono infatti in campionato da quattro giornate, era il 28 settembre, 1-0 a Sulmona, è passato un mese. In uno dei momenti più duri della stagione arriva un avversario molto difficile sconfitto una sola volta in questa stagione proprio all'Aragona dal Vasto Marina.

Vasto Marina terzultimo che va a fare visita al Valle Anzuca al Francavilla sesto in classifica e seconda migliore difesa del torneo (6 reti subite come il San Salvo). In occasione del turno casalingo infrasettimanale, il presidente del Francavilla, Fabio De Vincentiis, ha deciso di permettere l'ingresso gratuito allo stadio per tutti i tifosi. "Un'iniziativa, la seconda stagionale in campionato, che segue quella con l'Acqua&Sapone - dichiara il presidente -, volta a far sì che sempre più sportivi francavillesi gremiscano le tribune per spingere i nostri colori sempre più in alto". I vastesi devono fare a meno di mister Pazienza squalificato fino al 30 ottobre, mentre tra i padroni di casa non ci sarà Ferri.

Il San Salvo dopo aver incassato la terza sconfitta stagionale, la seconda davanti al proprio pubblico, ed essere scivolato al terzo posto, ospita il Capistrello, staccato di 5 punti. Gallicchio non avrà a disposizione lo squalificato Felice. La squadra di Torti arriva da un pareggio interno contro il Francavilla. Intanto proseguono i lavori allo stadio "Davide Bucci", ci dovrebbe essere un ritardo di un paio di settimane rispetto alla fine del mese di novembre, data di termine dei lavori stimata dalla ditta.

Il Cupello penultimo davanti al Sulmona, dopo il prezioso pareggio esterno contro l'Angolana, va a fare visita all'Alba Adriatica quartultima e priva di Ianni. Per in rossoblu una buona occasione per conquistare quella vittoria che manca da cinque giornate, dal 5-1 al Vasto Marina, unico successo in Eccellenza della squadra di Di Francesco.

Su Zonalocale oltre ai risultati in tempo reale potrete seguire qui la diretta di Vastese-Torrese.

Il programma della 10° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Mercoledì 29 ottobre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Paterno

Alba Adriatica-Cupello

Avezzano-Renato Curi Angolana

Borrello-Pineto

Francavilla-Vasto Marina

Miglianico-Montorio

San Salvo-Capistrello

Sulmona-Martinsicuro

Vastese-Torrese

La classifica

Pineto 21

Avezzano 19

Torrese 18

Paterno 18

San Salvo 18

Francavilla 17

Martinsicuro 14

Capistrello 13

Montorio 13

Angolana 11

Vastese 11

Miglianico 10

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Cupello 6

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Capistrello-Sulmona

Cupello-Borrello

Martinsicuro-Acqua&Sapone

Montorio-Vastese

Paterno-Francavilla

Pineto-San Salvo

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica

Torrese-Avezzano

Vasto Marina-Miglianico