Dopo aver attivato il protocollo sanitario per intervenire in caso di possibili contagi da virus ebola, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha avviato corsi di formazione per preparare gli operatori sanitari ad affrontare correttamente l'emergenza Ebola. Lunedì 27 ottobre a Chieti e ieri in contemporanea a Lanciano e Vasto, esperti di prevenzione delle malattie infettive hanno spiegato come proteggere dal virus se stessi e gli altri ed evitare l'eventuale diffusione del contagio. È stato illustrato, anche con dimostrazioni pratiche, l'uso di maschere, tute e occhiali protettivi.

Al primo corso hanno partecipato medici, infermieri e operatori sanitari del 118 e delle unità operative di Pronto soccorso, Rianimazione, Malattie infettive e Igiene e sanità pubblica. La formazione riguarderà, comunque, tutti gli operatori che, a vario titolo, potrebbero essere coinvolti in un'eventuale emergenza connessa al virus Ebola, compresi i Medici della continuità assistenziale.

Lunedì sono stati coinvolti gli operatori dell'area di Chieti presso la Sala conferenze della Direzione generale della Asl mentre ieri è stata la volta di quelli di Lanciano e Vasto, con corsi svolti in contemporanea all'ospedale "Renzetti" e al "San Pio".