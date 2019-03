Alba Adriatica-Cupello 2-4. Il Cupello torna alla vittoria in campionato per la squadra di mister Di Francesco si tratta del secondo successo in Eccellenza in questa stagione, il primo in trasferta. Con questi tre punti i cupellesi salgono a quota 9 e iniziano ad avvicinarsi alla zona salvezza.

Il Cupello segna al 12' con Pendenza che raddopia al 28' e sale a quota 7 nella classifica marcatori, la partita sembra in discesa e al 62' Martelli firma la terza rete. Un minuto dopo perà l'autorete di Berardi riapre la partita, al 67' è Antonacci ad accorciare ulteriromente le distanze per i padroni di casa, ma all'89' Luciano chiude i conti. Nel prossimo turno impegno in casa contro il Borrello.

Francavilla-Vasto Marina 1-0. Perde a Francavila il Vasto Marina 1-0 con rete di Giangiacomo al 42. I vastesi sono penultimi e domenica riceveranno all'Aragona il Miglianico.

San Salvo-Capistrello 2-0. Dopo il passo falso di domenica con l’Acqua e Sapone il San Salvo torna a vincere e convincere. La squadra di Gallicchio ha superato per 2-0 il Capistrello. Nei locali assente lo squalificato Felice e l’infortunato Di Ruocco mentre si rivede in panchina il centrocampista Battista reduce da un infortunio, che lo ha tenuto fuori per oltre un mese dai campi da gioco.

La prima occasione da gol arriva al 14’ quando il tiro di Quaranta dai 20 metri sibila di un niente il palo alla destra di Silvestri. Due minuti dopo Di Pietro viene fermato in maniera fallosa in area ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 42’ il San Salvo va in gol con Antenucci ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa sono gli ospiti che, dopo due minuti, alla prima occasione, rischiano di passare in vantaggio con un tiro in area di Ciccarelli che colpisce il palo pieno. Al 50’ Quaranta pennella una punizione e Antenucci colpisce di testa ma l’estremo difensore ospite alza sopra la traversa. Il vantaggio sansalvese arriva al 59’ con Antenucci che di testa raccoglie un assist di Izzi e insacca la sfera in rete. Grande esultanza per il numero 11 sansalvese che in questa stagione non ancora andava a segno.

A metà tempo ci provano gli ospiti con Miccichè ma il suo tiro debole viene respinto con i piedi da Cattenari. Al 70’ arriva il raddoppio siglato dal bomber Marinelli con un’azione in velocità. Dopo sette lunghi minuti di recupero arriva il triplice fischio di Marco Cesarano di Pescara. Il San Salvo continua a stupire e, malgrado l’obiettivo della salvezza, domenica i ragazzi di Gallicchio saranno di scena sul terreno della capolista Pineto in un vero è proprio big match di giornata.

Tabellino

San Salvo-Capistrello 2-0 (0-0)

Reti: 14’st Antenucci, 25’st Marinelli

San Salvo: Cattenari, Ramundo, Izzi, Quaranta, Triglione, Luongo, Argirò (31’st Battista), D’Aulerio (47’st Di Pietro G.), Marinelli, Di Pietro S., Antenucci (40’st Pantalone). A disposizione: Raspa, Pollutri, Ciavatta, Colitto. Allenatore: Claudio Gallicchio

Capistrello: Silvestri, Ciccarelli, Maceroni (12’st Venditti D.), Morelli (31’st Di Virgilio), De Meis L., Di Fabio (28’st Di Gioacchino), Scatena, Di Gaetano, Gigli, De Meis E., Miccichè. A disposizione: Morgante, Valente, Venditti L., Cancelli. Allenatore: Antonio Torti

Ammoniti: Triglione, Marinelli (San Salvo); Maceroni, Morelli, Miccichè, Venditti D. (Capistrello)

I risultati della 10° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Paterno 1-3

Alba Adriatica-Cupello 2-4

Avezzano-Renato Curi Angolana 3-4

Borrello-Pineto 0-3

Francavilla-Vasto Marina 1-0

Miglianico-Montorio 3-1

San Salvo-Capistrello 2-0

Sulmona-Martinsicuro 0-1

Vastese-Torrese 0-1

La classifica

Pineto 24

Torrese 21

Paterno 21

San Salvo 21

Francavilla 20

Avezzano 19

Martinsicuro 17

Renato Curi Angolana 14

Capistrello 13

Miglianico 13

Montorio 13

Vastese 11

Cupello 9

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Capistrello-Sulmona

Cupello-Borrello

Martinsicuro-Acqua&Sapone

Montorio-Vastese

Paterno-Francavilla

Pineto-San Salvo

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica

Torrese-Avezzano

Vasto Marina-Miglianico