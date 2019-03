Sono state collocate le prime due garitte destinate alla Polizia municipale e che saranno utilizzate per il servizio dei vigili di quartiere. L’ufficio manutenzione ha provveduto a sistemare le due strutture in via San Rocco e nei pressi della rotonda di via Verdi. L’Amministrazione comunale ha già in programma per i prossimi mesi l’acquisto di altre garitte che saranno collocate a San Salvo Marina e in via Ripalta.

"Le garitte sono un presidio di legalità che abbiamo fortemente voluto – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – e che consentiranno di attivare il servizio del vigile di quartiere. La polizia municipale sarà ancora più presente nei quartieri per essere vicina ai cittadini rafforzando i controlli oltre a instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione necessario nell’attività di prevenzione. Un’iniziativa che rientra nel piano sicurezza comunale che consentirà un maggiore e si augura più efficace controllo del territorio e migliorare la convivenza civile".

Le garitte sono costruite secondo criteri di sicurezza e antivandalismo e sono realizzate con tubolare di acciaio. L’Amministrazione comunale ha provveduto a fornire alla polizia municipale in questi ultimi mesi nuovi mezzi e strutture al fine di incrementare l’attività di controllo e prevenzione. Sono stati consegnati nuovi mezzi di trasporto in una dinamica ambientale come le biciclette a pedalata assistita, è stato rinnovato il parco automezzi con l’acquisto di due Fiat “Panda” a metano. Già da mesi gli agenti sono stati dotati dell’arma di ordinanza anche per una maggiore sicurezza del personale in servizio. Inoltre le pattuglie avranno a disposizione apparati informatici per il controllo in tempo reale dei dati dei mezzi al fine di verificare la copertura assicurativa, per un riscontro immediato a seguito di un’eventuale denuncia di furto o la regolarità della revisione.

"Una strumentazione utile – aggiunge il sindaco – particolarmente di supporto al lavoro della Polizia municipale nei casi di episodi di piccola criminalità quando spesso vengono utilizzate auto rubate. Inoltre gli agenti saranno in servizio con un kit per verificare l’autenticità dei documenti dell’auto o della patente di guida". Infine nel piano sicurezza comunale è stato potenziato il servizio delle telecamere migliorate sia nella qualità di ripresa e sia nella tecnica di utilizzo operativo. "Il Comune di San Salvo ha fatto la sua parte – conclude il sindaco Magnacca – ora ci aspettiamo lo stesso impegno e collaborazione da parte dei cittadini".