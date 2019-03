Il derby tra Cupello e San Salvo finisce in favore dei rossoblu che mantengono la seconda posizione da soli alle spalle della Renato Curi Angolana, che ha vinto al 91', prima a punteggio pieno dopo cinque giornate. In terza posizione c'è la Vastese che in casa batte il River Casale secondo e lo scavalca, torna alla vittoria il Vasto Marina in trasferta contro Il Delfino Flacco Porto.

Vastese-River Casale 3-2. Contro la seconda in classifica, squadra forte e ben messa in campo, con delle buone individualità, la Vastese conquista tre punti che la portano al terzo posto solitario in classifica. Buona gara dei biancorossi che giocano bene ma sono distratti in difesa. Per sopperire alle carenze in organico sono arrivati in settimana Barush, Fristachi e D'Angelo, messi a disposizione gratuitamente da una società campana. Out ancora il macedone Nesit in attesa della documentazione necessaria tornare a giocare.

Il primo sussulto della partita è al 27' con un tiro di Marchioli che viene respinto dalla difesa avversaria. Passano un paio di minuti e Salcuni lascia partire da fuori area una conclusione imparabile che si insacca alle spalle di Chiavaroli. Bellissimo gol per il centrocampista che festeggia la prima rete in biancorosso. La Vastese si fa sorprendere al 33', Albergo ben appostato approfitta di un rinvio sbagliato di Tricase, si invola dalla sinistra verso la porta avversaria e firma l'immediato pareggio. I padroni di casa non ci stanno, al 36' ci prova Bonuso con la specialità della casa, un tiro di potenza in corsa dal limite che però non inquadra la porta. Al 41' è ancora il centrocampista siciliano a impensierire il portiere ospite su punizione perfette che scende nell'angolo basso alla sinistra di Chiavaroli che si distende e mette in angolo. Ottima sia l'esecuzione del calcio piazzato che la risposta dell'estremo difensore. L'ultima occasione del primo tempo capita al 42' sui piedi di Adriani che colpisce in area la sfera ma il portiere respinge.

Neanche il tempo di iniziare la ripresa e il River Casale passa in vantaggio con una conclusione di Clivio. I biancorossi non sembrano accusare il colpo, si riorganizzano e continuano ad attaccare. Al 61' ci pensa Piccinini a riportare il risultato in parità, l'attaccante avanza verso la porta avversaria, disorienta un paio di avversari, si coordina e tira dalla distanza, la conclusione è potente e si deposita in rete. Al 71' arriva il vantaggio dei locali, Salcuni batte un corner dalla destra, arriva Ciancaglini che di testa riporta avanti i suoi. Due minuti dopo viene espulso D'Ercole, allenatore del River, per proteste. All'85' finisce fuori un tentativo di Bonuso che appena può prova a colpire dalla distanza. All'87' su un ribaltamento di fronte la squadra di Di Martino va vicina al quarto gol, Marchioli impegna Chiavaroli che non trattiene, sulla sfera arriva D'Angelo che colpisce il palo. All'89' prodezza di Lafsahi che salva il risultato parando una punizione insidiosa del capitano Mancini. Nel prossimo turno la Vastese andrà a giocare sul campo della Spal Lanciano.

Tabellino

Vastese-River Casale 3-2 (1-1)

Reti: 29' Salcuni (Vastese), 33' Albergo (River Casale), 46' Clivio (River Casale), 61' Piccinini (Vastese), 71' Ciancaglini (Vastese)

Vastese: Lafsahi, Tricase, Ciancaglini, Salcuni, Marinelli, Dohan, Piccinini (78' Del Borrello), D'Ambrosio, Adriani (55' D'Angelo), Bonuso, Marchioli. A disposizione Barush, Marchesani, Cinalli, Falcitelli, Fristachi. Allenatore Nicola Di Martino

River Casale: Chiavaroli, Di Carlo (79' Sulpizio), Gaggiano, Rosica, Formento, Di Pasquale, Finocchio (72' Fregosi), Clivio, Di Giovanni (79' D'Onofrio), Mancini, Albergo. A disposizione Capone, Camplone, Salcuni, D'Arcangelo. Allenatore Paolo D'Ercole

Arbitro: Adriano Baldassarre (Vasto)

Ammoniti: Salcuni (Vastese), Piccinini (Vastese), Bonuso (Vastese), Marchioli (Vastese), Chiavaroli (River Casale), Formento (River Casale), Mancini (River Casale)

Espulso: 73' D'Ercole (allenatore River Casale) per proteste





Cupello-San Salvo 2-0. I padroni di casa allenati da Panfilo Carlucci battono i sansalvesi con le reti del solito Fizzani su calcio di rigore e di Di Croce. Un successo che permette ai rossoblu di rimanere al secondo posto da soli dopo la sconfitta del River Casale scivolato in quarta posizione. I biancazzurri di Vincenzo Di Nardo, con una sola vittoria fino a questo momento, restano nelle parti basse della classifica, terzultimi. Nel prossimo turno il Cupello andrà a giocare in trasferta contro il Vasto Marina mentre il San Salvo ospiterà il Sant'Anna Chieti.

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 2-3. Prova di carattere dei ragazzi di mister Massimo Baiocco che dopo due sconfitte consecutive tornano alla vittoria. Sotto di due reti alla fine del primo tempo i vastesi, primi di Monachetti, D'Alessandro e Di Biase, non si abbattono e lottano per tutta la ripresa sfoderando una buona prestazione. Le due reti di Fabrizio e quella di D'Ottavio danno i tre punti agli ospiti che lunedì prossimo in casa riceveranno il Cupello.

I risultati della 5° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Acqua&Sapone-Sant'Anna 3-0

Cupello-San Salvo 2-0

Francavilla-Spal Lanciano 1-1

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 2-3

Miglianico-Folgore Sambuceto 0-4

Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina 1-0

Vastese-River Casale 3-2

La classifica

Renato Curi Angolana 15

Cupello 12

Vastese 10

River Casale 9

Folgore Sambuceto 7

Francavilla 7

Vasto Marina 7

Spal Lanciano 7

Sant'Anna 6

Miglianico 6

Il Delfino Flacco Porto 5

San Salvo 4

Acqua&Sapone 3

D'Annunzio Marina 2





Il prossimo turno, lunedì 3 novembre, ore 15.00

D'Annunzio Marina-Miglianico

Folgore Sambuceto-Francavilla

Il Delfino Flacco Porto-Reanto Curi Angolana

River Casale-Acqua&Sapone

San Salvo-Sant'Anna

Spal Lanciano-Vastese

Vasto Marina-Cupello