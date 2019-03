Una bella medaglia di bronzo per Francesco Vastola, cintura nera 1° dan, nella prima edizione del Trofeo Vesuvio di Napoli. Il judoka vastese, nella competizione del 25 e 26 ottobre presso il Palargine di Napoli, ha partecipato alla categoria 73 kg. mostrando grande determinazione.

Il primo incontro è stato senza storia, ha superato il suo avversario in soli 7 secondi. Più complicato il secondo che, nonostante fosse in vantaggio per un waazari (7 punti a suo favore), fino a pochi secondi dal termine, lo ha visto sconfitto.

Il giovane judoka vastese non si è perso d'animo e, con grande forza di volontà e capacità agonistica, è riuscito ad affrontare in maniera positiva gli incontri di recupero arrivando fino alla conquista della medaglia di bronzo.

A lui i complimenti dei tecnici e dei suoi compagni per la ritrovata determinazione con cui ha affrontato il Trofeo Vesuvio.