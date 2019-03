Ha lasciato oggi la vita terrena Emilia D'Adamo, insegnante in pensione, persona gentile e dalla grande passione per la poesia e per il canto. La sua instancabile attività educativa e la passione per la musica, l'aveva portata a formare e dirigere una corale giovanile. Tanti i bambini, oggi persone adulte, che hanno fatto parte del coro e ne hanno sempre apprezzato la dolcezza e la bontà. Poi, insieme ad Angelina Poli Molino, la bella esperienza del Coro delle Nonne. Un sodalizio musicale nato nel 1991, in seno all'associazione Amici degli Anziani, che ha portato le coriste dirette da Emilia D'Adamo a vivere un'esperienza dall'alto valore sociale. In questi 23 anni di attività tante sono state le iniziative a cui il Coro, sempre diretto da Emilia D'Adamo, ha preso parte, con molte apparizioni sul piccolo schermo. Da Domenica In, con Pippo Baudo (con un video rispolverato tempo fa da Francescopaolo D'Adamo), alla "Domenica del Villaggio", con Mengacci. Presidente del CIF vastese (Centro Italiano Femminile), molto apprezzata per la sua disponibilità e nelle capacità di gestire le cose, aveva per anni svolto il servizio come catechista presso la parrocchia di San Giuseppe. Cooperatrice salesiana, di cui è stata coordinatrice del gruppo locale, era stata per tanti anni componente della giuria del Concorso di Poesia dell'Opera Salesiana di Vasto. Importante anche la sua presenza all'interno del club Lions Adriatica Vittoria Colonna.

Tanti i riconoscimenti, per la sua attività come direttrice del Coro e per le sue poesie e i suoi racconti, in particolare al Premio Histonium. Lo scorso anno aveva ricevuto anche il Premio San Michele. "Ho perso la mia amica di Vasto - dice Angela Poli Molino, addolorata per la scomparsa di Emilia D'Adamo -. Come insegnante ha formato tanti giovani e ha saputo infondere grandi valori, seguendo l'insegnamento di Don Bosco, per formare buoni cristiani e onesti cittadini. Mi è stata di grande esempio e mi ha trasmesso la sua vastesità, anche grazie a lei, quando sono arrivata a Vasto, mi sono inserita nella vita sociale. Era gentile e premurosa, severa prima con se stessa nelle cose che faceva. Con il coro era sempre precisa, molto scrupolosa, grazie a lei abbiamo potuto girare l'Italia. Vasto perde un grande persona".

Domani, mercoledì 29 ottobre, alle 15.30, si svolgeranno i suoi funerali presso la Chiesa San Giuseppe.