Un importanta appuntamento formativo, rivolto agli operatori della Rete Antiviolenza di Vasto, si svolgerà giovedì 30 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso la sede del Centro DonnAttivA di Vasto, in via Anelli 20. Si tratta di una tappa del progetto Penelope (PErcorsi e NEtwork per L’empOwerment e la Protezione delle vittime di violEnza), realizzato con il contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un progetto che ha valenza sovra-provinciale e interregionale ed ha come obiettivo l’implementazione delle prassi già attive nelle reti territoriali antiviolenza di Pescara e di Vasto, attraverso azioni specifiche di potenziamento dei servizi dei centri antiviolenza (attivazione sportello antistalking ed inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza), di aggiornamento professionale degli/lle operatori/trici delle reti e di rilevazione dati.

L’appuntamento formativo di Giovedì 30 ottobre sarà condotto dalla Dott.ssa Brunella Capisciotti – psicoterapeuta presso il Centro Antiviolenza Ananke di Pescara. Il tema trattato sarà: “La violenza assistita”.

Per info

Tel. 0873.366.152

donna.attiva@comune.vasto.ch.it