Nella quinta puntata de L'edicola del Bar Walter, appuntamento sportivo del lunedì mattina, il primo ospite è stato l'Abebe Bikila di Vasto, Tonino Bevilacqua dei Tapascioni, noto per correre scalzo e non solo.

Tra gli ospiti di Stefano Troilo, anche Maria Stella Cieri che ha voluto fare l'in bocca al lupo alle ragazze dell'Audax Palmoli, subito spazio ad una rappresentanza della All Games San Salvo, impegnata nel torneo di C2 di calcio a 5, con il presidente Davide Daniele, l'allenatore Alfredo Lanza e il giocatore Cristian Di Ghionno.

Michele Cesario, domenica capitano e autore della rete del Vasto Marina, ha parlato della sfida all'Avezzano. Finale a sorpresa con mister Cesario Di Spalatro che ha voluto lanciare un appello per cercare una nuova squadra.

