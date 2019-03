Anna Maria Scampoli, presidente di Verso Itaca, Delegazione vastese dell’A.I.C.C. (Associazione Italiana di Cultura classica), comunica che l'associazione in collaborazione con il liceo “Pantini-Pudente”, propone anche per l’anno scolastico 2014/2015, alcune attività, opportunamente diversificate, secondo i vari ordini di scuola, nell’intento di far meglio conoscere e conseguentemente maggiormente apprezzare la cultura classica. Le attività della delegazione si propongono infatti l’obiettivo primario di proteggere le radici della cultura occidentale, nella ferma convinzione che il “Futuro ha radici antiche”.

Progetti

1. Scuola Primaria (ex Elementare)

Agli alunni delle quinte elementari, che studiano Storia Greca, si offrono incontri di approfondimento culturale sulla lingua e la civiltà greca, da svolgersi presso le loro sedi, preferibilmente nel mese di dicembre (in orari da concordare direttamente con la presidente della delegazione, tel.087359222 o 3294280549).

2. Scuola media inferiore o dell'obbligo

Per gli studenti di terza media, si propone un ciclo di 4 incontri, presso la sede centrale, per una prima Alfabetizzazione greca, che, partendo dalla presentazione dell’alfabeto, illustri aspetti significativi della stessa civiltà, anche ai fini di una scelta maggiormente consapevole della scuola in cui proseguire gli studi superiori. Gli incontri si terranno il martedì, dalle 15:30 alle 16:30, dal 4 al 25 novembre 2014. Le scuole sono pregate di dare la massima diffusione dell’opportunità offerta e di far pervenire, via fax, o a mano, l’elenco dei nominativi dei ragazzi interessati entro il 25 ottobre 2014, all’indirizzo in calce. Insegnanti referenti, proff.sse Paola Garofalo e Annalisa Iannone.

3. Scuole medie dell'obbligo e superiori

Per gli studenti delle medie inferiori e superiori, si ripropone il progetto LETTURE ESPRESSIVE, consistente nella presentazione, da parte di classi o di gruppi, di pagine liberamente scelte tra i testi di studio curricolare, in due mattinate ( presumibilmente a fine febbraio o ai primi di marzo) di incontro e di condivisione della PAROLA “capita” e fatta propria. Proprio per rivalutare la pregnanza e la bellezza della lingua, si invitano i gruppi a non utilizzare immagini , filmati, ecc., ma, al più, a sottolineare la voce con un sobrio accompagnamento musicale. Nella mattinata dedicata alle superiori, saranno presentati, alle classi, contributi di studiosi su tematiche umanistiche. L’adesione al progetto e l’indicazione del testo scelto devono essere comunicate, entro dicembre, alla delegazione, nella persona della prof.ssa Grazia D’Auria, per evitare un eventuale sovrapporsi di lavori.

4. Adulti

Per gli adulti continuerà il progetto “Atene e Roma”, che presenterà, dal 18 novembre 2014 a fine marzo 2015, “ LUCIANO: l’inquietudine di un intellettuale nell’età degli Antonini” . Gli incontri si svolgeranno presso la sede centrale, il martedì, dalle 15:30 alle 16:30. Per le iscrizioni, gli interessati si rivolgeranno alla postazione di controllo all’ingresso del liceo classico o direttamente alla presidente.



Tutte la attività sono gratuite

Per ogni eventuale chiarimento e per le iscrizioni, rivolgersi a:

“Verso Itaca”, professoresse Iannone, Garofalo, D’Auria,

presso la sezione del liceo classico, in via D.G.Rossetti.

Fax n. 0873/375202

oppure alla presidente

ai numeri 0873.59222 e 329.4280549