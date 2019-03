Un’altra domenica senza bottino per il Vasto Rugby nel match contro il Sulmona valido per la terza giornata del campionato di serie C2 abruzzese. Sul campo di via Magellano, gli Arciglioni hanno dovuto cedere il passo ceduto agli ospiti nonostante un primo tempo positivo. Infatti nella prima parte della gara la partita è stata molto equilibrata. Negli ultimi dieci minuti, però, Sulmona riesce a siglare due mete consecutive.

Dalla pausa si torna in campo ed il XV ospite va a segno e chiude 7-24 il match. Positiva la prestazione per il terzo centro Gabriele Carminati, volto nuovo del Vasto Rugby di quest’anno, autore di una marcatura al termine di una splendida azione personale. La trasformazione è stata realizzata dall’estremo Gabriele Bibbò. Domenica prossima per gli Arciglioni prima trasferta stagionale, a Badia di Frisa contro la Polisportiva Abruzzo.

Questa la formazione vastese scesa in campo contro il Sulmona: Bibbò, Pavone, Olivieri, Notarangelo, Carminati A., Capriati, D’Onofrio, Carminati G., Salvador, Stampone, Sarchione, Primofiore, Spinelli, De Liberato, Talone.

Entrati a gara in corso: Di Nella, Bevilacqua, Di Filippo, Vincenzi, Piccoli.