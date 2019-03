La domenica pomeriggio della quarta giornata di campionato è da dimenticare per gli Amici del Basket San Salvo. In quel di Sulmona i ragazzi di coach Ialacci hanno dovuto cedere il passo ai padroni di casa del Basket Centro Abruzzo Sulmona ed il match è terminato 60-47.

Una partita dai due volti quella giocata ieri da Celenza e compagni: nel primo quarto i bianco blu partono bene, macinando un buon gioco e riuscendo a finalizzare le situazioni in attacco. Il primo periodo, infatti, si conclude con gli ospiti in vantaggio (10-15). Nella seconda frazione di gioco i casalinghi si svegliano e cercano di siglare il vantaggio. Obiettivo che Sulmona non riesce a centrare nei primi due quarti e si va al riposo lungo sul risultato di 24-26. Nel terzo atto del match ha inizio la caduta degli Amici del Basket San Salvo: con la panchina corta (assenti Assogna e Pasquini causa infortunio) coach Ialacci non ha la possibilità di poter far girare la squadra e gli effetti si fanno sentire. Il terzo periodo si chiude con i padroni di casa in vantaggio 41-32. L’ultimo quarto vede i sansalvesi soffrire soprattutto a rimbalzo e, ormai carichi di falli, perdono le speranze di riagguantare il match. Finisce 60-47.

Una vittoria importante per Sulmona, complici sicuramente le buone prestazioni di Ambrosini (10 punti a fine gara per lui) e Silvestri (16 punti). Basket Centro Sulmona che aggancia in classifica gli Amici del Basket a 4 punti (ma con una partita in meno). Una prova opaca dei bianco blu che ora dovranno prepararsi ad affrontare nel prossimo match l’Ennebicì Campobasso, squadra che non è ancora riuscita a portare a casa una vittoria. “Dobbiamo crescere e cercare di stringere i denti in questo periodo in cui le condizioni fisiche dei nostri giocatori non sono delle migliori. Sicuramente non poter avere in campo sia Pasquini che Assogna ha condizionato il match”. Queste le parole a fine gara di coach Ialacci.

Tabellini

Basket Centro Sulmona: Rante, Ambrosini 10, Colaciovo, Rante M. 2, Pezzello, Orfanelli 11, Volpe 9, Mastrodomenico 4, Libertini 6, Silvestri 16, Carlucci ne; Coach: Remo Tempera

Amici del Basket San Salvo: Tenisci 3, Nanni, Koshena S. 1, Borromeo 16, Pappacena 9, Biasone 6, Desiati, Di Blasio 2, Koshena E., Celenza 10; Coach: Linda Ialacci

Parziali: 1. 10-15; 2. 14-11; 3. 17- 6; 4. 27-15