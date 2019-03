L’Istituto Comprensivo Statale 2 di San Salvo è lieto di partecipate a Libriamoci. Tre giorni speciali, alla fine di ottobre, per "liberare" la lettura nelle scuole. Sono quelli di Libriamoci, la nuova iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) - con il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - con la Direzione Generale per lo studente. Rivolta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, si svilupperà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014 con l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad alta voce nelle classi.

L'obiettivo di tale iniziativa è di riuscire a coinvolgere il maggior numero di studenti, avvicinandoli ai libri attraverso attività di lettura ad alta voce organizzate senza alcun fine valutativo, ma con l'unico scopo di far riscoprire ai più giovani il piacere della lettura e la possibilità di sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo ed educativo, con la piacevole compagnia di un buon libro.

L’Istituto Comprensivo Statale 2 di San Salvo in collaborazione con le librerie Dietro l’angolo di San Salvo, La Nuova Libreria e la Libreria Mondadori di Vasto, partecipa a Libriamoci con una serie di appuntamenti dedicati alla lettura a voce alta. Tutti gli alunni della scuola primaria del nostro Istituto saranno coinvolti in letture animate e laboratori creativi secondo il seguente programma:

Mercoledì 29 ottobre dalle 8.30 alle 13.00

Primaria Marinelle

Letture animate a cura di Sabrina D’Alfonso della Libreria Dietro l’angolo di San Salvo, sul tema: “L’amicizia” per tutte le classi.

Primaria S. Antonio

Letture animate a cura di Emanuela Petroro della Nuova Libreria di Vasto sui temi: “L’amicizia” per le classi prime e seconde “Storie fantastiche” per le classi terze e quarte.

Giovedì 30 ottobre dalle 8.30 alle 13.00

Primaria Ripalta

Letture animate a cura di Sabrina D’Alfonso della Libreria Dietro l’angolo di San Salvo sui temi : “L’amicizia“ per le classi prime, seconde e terze. “I diritti e la Costituzione” “per le classi quarte e quinte.

Primaria Via Verdi

Letture animate con Emanuela Petroro della Nuova Libreria di Vasto sui temi: “Le paure infantili” per le classi prime e seconde “Storie fantastiche” per le classi terze “L’alimentazione” per le classi quarte “Le energie rinnovabili” per le classi quinte.

Martedì 28, venerdì 31ottobre e lunedì 3 novembre dalle 8.30 alle 13.00

Primaria S. Antonio

Letture animate presso la Libreria Mondadori di Vasto sul tema: “L’amicizia” per le classi quinte.

Lunedì 3 novembre dalle 8.30 alle 13.00

Primaria Fresagrandinaria

Letture animate a cura della Libreria Mondadori di Vasto sul tema: “L’amicizia” per la classe prima e seconda

“Storie fantastiche” per la classe terza, quarta e quinta.