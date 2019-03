Alla quarta giornata di campionato arriva il primo stop per l’Audax Palmoli. Al Comunale “Cieri” è la Lazio a fare festa grazie al gol segnato da Corradino al 30’ del primo tempo. Per la squadra del presidente Nero qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate. Domenica prossima le palmolesi proveranno a riscattarsi in casa del Salento.

La cronaca. Inizia la partita e la prima mezz’ora vede le due formazioni impegnate in una fase di studio. Poche emozioni da una parte e dall’altra, con le difese brave a non lasciare spazio agli attacchi avversari. Al 30’ l’episodio che cambia volto alla partita. La difesa dell’Audax sbaglia in fase di disimpegno, Corradino è brava ad avventarsi sulla palla e, a tu per tu con Altieri, non sbaglia, segnando la rete del vantaggio laziale. La partita sale d’intensità e di nervosismo. Le padrone di casa tentano la reazione. Al 35’ Pasciullo ci prova da calcio di punizione ma il suo tiro è centrale e viene parato comodamente da Morelli. Tre minuti più tardi è D’Angelo a calciare in corsa da fuori area, con la palla che lambisce il palo. L’Audax spinge e lascia spazio alle ripartenze laziali, ma la difesa di casa riesce sempre a salvarsi. Al riposo si va con la Lazio avanti 1-0.

Si torna in campo e l’Audax forza i ritmi alla ricerca del pareggio. Al 4’ Cravero lanciata sulla sinistra tira fuori. Ma tre minuti più tardi è la Lazio a farsi di nuovo pericolosa con un’azione di Corradino. All’11’ ci prova Di Ninni che, in caduta, tira ma il portiere riesce a parare in spaccata. Le ospiti tornano di nuovo in attacco e Altieri è brava ad uscire sulla tre quarti per evitare all’attaccante di raggiungere la sfera. Due minuti più tardi Chiara Pasciullo colpisce una traversa direttamente da calcio d’angolo, sulla respinta la palla finisce sui piedi di Di Ninni che calcia bene ma centrale. Al 17’ ci prova ancora Pastò, sempre sulla sinistra, ma la difesa devia in calcio d’angolo. E’ una fase calda della partita, con la Lazio che ci prova ancora con Di Paolo. Col passare dei minuti le padrone di casa perdono brillantezza, mentre la Lazio riesce a far girare bene la palla. Sul finire della partita la squadra di mister Di Santo prova gli ultimi attacchi, ma è la Lazio ad avere qualche occasione per raddoppiare. Finisce 1-0 per la Lazio, che conquista un’importante vittoria esterna.

I commenti. "Questa partita ci fa capire ancora una volta che sarà un campionato duro - commenta mister Nicola Di Santo a fine gara -. Però abbiamo saputo giocare a viso aperto contro una squadra ben messa e che ha un passato sicuramente più prestigioso del nostro. Certo, il gol è arrivato da un nostro infortunio, quindi c'è del rammarico. Come ho detto alle ragazze ci vuole testa, grinta, qualità che ci ha fatto vedere la Lazio. Noi non abbiamo demeritato, ma loro dietro erano dei mastini, hanno mostrato di avere tanta esperienza. Però se alla fine avessimo trovato il pareggio - conclude l'allenatore dell'Audax - non sarebbe stato un risultato ingiusto".

Contento per i tre punti conquistati in trasferta mister Seleman. "E' una vittoria che serviva. Abbiamo lottato su ogni pallone e il risultato ha premiato la grinta delle ragazze. Abbiamo conquistato i tre punti su un campo dove sono convinto che molte squadre faranno fatica. Per la prossima giornata conto di recuperare 4-5 elementi che oggi mancavano. All'inizio del secondo tempo abbiamo rischiato di prendere il gol del pareggio, ma poi stavamo fisicamente meglio rispetto al Palmoli e abbiamo sbagliato diverse occasioni che ci avrebbero permesso di chiudere definitivamente la partita. Sono contento della prestazione - conclude Amoroso - e credo che nei 90 minuti la vittoria sia stata meritata. Voglio comunque fare i complimenti all'Audax per come ha giocato e soprattutto per l'ospitalità ricevuta".

Audax Palmoli –Lazio 0-1 (30' Corradino)

Audax Palmoli: Altieri, Pastò, Savelli (43’st Cicala), Cravero, Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Bolognese (23’st Angelone), Marino M.P., Pelliccia. Panchina: Berardini, Ricci, Mancini, Ossowska, Marino Ma. Allenatore: Di Santo

Lazio:Morelli, Ferrazza, Grassi, Savini, Vaccari, Monaco, Di Paolo, Lombardozzi, Corradino (21’st Visentin), Santoro (35’st Tata), Castiello. Panchina: Picchi, Fiorentini, Iannetti, Tagliaferri, Celli. Allenatore: Seleman

Ammoniti: Montelli, Di Ninni, Angelone (P)