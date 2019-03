La ProLoco Contea di Monteodorisio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale anche quest’anno lancia il concorso di poesia a tema libero in lingua Italiana e dialetto Abruzzese. Le categorie saranno due una per adulti e una dedicata agli alunni delle scuole medie. Le composizioni dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro il 15 novembre 2014 (farà fede il timbro postale) o consegna a mano entro la stessa data presso la sede della Pro Loco sita in via Roma 33, o presso la Biblioteca Comunale in via Vicoletto Municipio 1, nei giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Scarica il regolamento (clicca qui)

Per altre informazioni si può consultare il sito www.prolocomonteodorisio.it o telefonando al numero 348-5237570, è possibile informarsi anche sulle pagine Facebook Biblioteca Monteodorisio, o Pro Loco Contea di Monteodorisio.

La cerimonia di premiazione avrà luogo Domenica 7 Dicembre presso la sala museale del castello di Monteodorisio in Piazza Umberto I.

Armando Menna