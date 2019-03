Il Vasto Marina perde in casa 3-1 contro l’Avezzano, i vastesi, in più occasioni vicini al gol, giocano bene e meriterebbero almeno un punto. Con più attenzione in fase difensiva le prime due reti ospiti potevano essere evitate. Per la squadra di Pazienza è la sesta sconfitta in campionato. Con questa vittoria i marsicani si portano a due soli punti dalla vetta, attualmente occupata dal Pineto.

La partita. All’Aragona arriva l’Avezzano quarto in classifica che dopo un avvio al rallentatore sembra aver trovato il ritmo giusto con il nuovo mister Lucarelli, una vittoria e un pareggio nelle prime due partite alla guida dei suoi. Il Vasto Marina quartultimo deve fare ancora a meno di Cataruozzolo e Cicatiello infortunati e Giuliano squalificato, rientrano Volpe e Lo Mele. Marsicani senza Cini, in campo l’ex Menna e Shiba ex Pro Vasto, oltre al nuovo acquisto Piccioni. Assenti i tifosi ospiti, la trasferta è vietata per motivi di ordine pubblico.

Inizia la partita e dopo 15 secondi il Vasto Marina va immediatamente vicino al gol, Menna tocca di mano al limite della propria area di rigore, l’arbitro concede il vantaggio, Kamara prende palla e avanza, la sua conclusione finisce di poco a lato. Risponde l’Avezzano con Morelli, la conclusione sfiora l’esterno della rete. Al 5’ gli ospiti passano in vantaggio, il tiro di sinistro di Tabacco dalla distanza sorprende Cialdini rimbalzandogli davanti e finisce in rete. Al 22’ Stigliano su punizione impegna Di Girolamo che respinge di pugni, un minuto dopo conclusione di Cesario che si perde sul fondo. Al 25’ l’Avezzano raddoppia, dalla sinistra crossa Kras, Piccioni in area lasciato solo svetta di testa e fissa il risultato sul 2-0. Nel finale due buone occasioni per i padroni di casa, la prima su punizione di Stigliano colpisce di testa Kamara in tuffo, Di Girolamo blocca, la seconda, ancora più ghiotta, con Maisto a tu per tu con il portiere avversario sciupa malamente mandando fuori di pochissimo.

A inizio ripresa Vasto Marina in avanti con due conclusioni, ma sia Maisto che D’Alessandro non sono precisi. Al 48’ su angolo di Monachetti dalla destra arriva Schettino che manda alto. Il Vasto Marina tenta il forcing per cercare accorciare, al 50’ ancora Schettino dalla distanza, Di Girolamo devia in angolo. Al 52’ viene espulso per proteste Pazienza che si lamenta di un fuorigioco inesistente. Al 63’ il Vasto Marina riesce a ridurre le distanza con Cesario che servito dalla sinistra da Stigliano insacca il secondo gol in campionato. Al 67’ occasione d’oro ancora per Cesario che sugli sviluppi di un corner servito da Kamara davanti a Di Girolamo manda fuori di testa di un soffio. Al 70’ è sempre Cesario che con una staffilata dalla distanza costringe il portiere a mandare in angolo. All’82’ arriva la terza rete dei marsicani con D’Alessandro, la palla tocca il palo interno e si deposita in rete e spegne ogni residua speranza di rimonta. Nell'ultimo secondo di recupero Napolitano calcia fuori da buona posizione.

Mercoledì alle 14.30 si torna in campo per il turno infrasettimanale, il Vasto Marina va a fare visita al Francavilla che ha pareggiato 1-1 a Capistrello.

Tabellino

Vasto Marina-Avezzano 1-3 (0-2)

Reti: 5’ Tabacco (Avezzano), 25’ Piccioni (Avezzano), 63’ Cesario (Vasto Marina), 82’ D’Alessandro G. (Avezzano)

Vasto Marina: Cialdini, D’Alessandro A., Stigliano, Lo Mele, Schettino, Ferraro, Maisto, Volpe (70’ Napolitano), Cesario (84’ Marinelli) Kamara, Monachetti (61’ Forte). A disposizione Del Giudice, Lupo, Di Biase, Labrozzi. Allenatore Luigi Pazienza

Avezzano: Di Girolamo, Camporesi, Tabacco, D’Alessandro C., Menna, Fuschi, Puglia (87’ Catalli), Kras, Moro (78’ Shiba), Morelli, Piccioni (69’ Di Genova). A disposizione Paghera, Fracassi, Di Pippo, Panunzi. Allenatore Alessandro Lucarelli

Arbitro: Marco Monaldi (Macerata), assistenti: Emanuele Guardiani (L’Aquila), Matteo Pio Ferrante (Pescara)

Ammoniti: Volpe (Vasto Marina), Menna (Avezzano), Fuschi (Avezzano), D’Alessandro G. (Avezzano), Camporesi (Avezzano), Napolitano (Vasto Marina), Maisto (Vasto Marina)

Espulsi: 52’ Pazienza (allenatore Vasto Marina)

I risultati della 9° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Francavilla 1-1

Martinsicuro-Miglianico 4-0

Montorio-Alba Adriatica 1-0

Paterno-Vastese 1-0

Pineto-Sulmona 1-0

Renato Curi Angolana-Cupello 0-0

San Salvo-Acqua&Sapone 0-1

Torrese-Borrello 2-2

Vasto Marina-Avezzano 1-3

La classifica

Pineto 21

Avezzano 19

Torrese 18

Paterno 18

San Salvo 18

Francavilla 17

Martinsicuro 14

Capistrello 13

Montorio 13

Angolana 11

Vastese 11

Miglianico 10

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Cupello 6

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 29 ottobre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Paterno

Alba Adriatica-Cupello

Avezzano-Renato Curi Angolana

Borrello-Pineto

Francavilla-Vasto Marina

Miglianico-Montorio

San Salvo-Capistrello

Sulmona-Martinsicuro

Vastese-Torrese