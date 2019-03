Brutta partita quella andata di scena oggi allo stadio di Cupello tra l’U.S. San Salvo e l’Acqua&Sapone 2000. Nei locali si sentono le assenze dello squalificato Di Pietro e degli infortunati Battista e Di Ruocco. Prima della partita la società sansalvese ha consegnato una targa ricordo a Tonino Bevilacqua ex giocatore e storico capitano del San Salvo negli anni della serie D. A inizio gara è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del padre del tecnico della juniores Vincenzo Di Nardo.

Partono bene gli ospiti e dopo 8’ un tocco ravvicinato di Del Gallo finisce alto. Due minuti dopo la conclusione di Antenucci, dopo una bella azione personale, viene deviata da un difensore e la palla lambisce il palo destro della porta difesa da Pompei. Al 11’ Marrone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa con la sfera che finisce di poco alta sulla traversa. Al 19’ ancora Antenucci ci prova con un diagonale che sibila di poco il palo. Passano sessanti secondi e Cattenari è strepitoso a respingere un’inzuccata di Di Giampaolo. A tre minuti dal termine della prima frazione gli uomini di Naccarella passano in vantaggio con un tocco ravvicinato di Del Gallo.

Al 60’ Marinelli si rende pericoloso ma la sua conclusione termina di poco sul fondo. Il San Salvo cerca di reagire ma l’Acqua&Sapone, arroccata in difesa, non concede praticamente nulla. Poco dopo Antenucci ha un’ottima occasione per servire Colitto lanciato a rete ma preferisce la conclusione personale che finisce alta. I biancazzurri tentano il forcing finale ma Pompei fa buona guardia e al triplice fischio sono gli ospiti ad esultare.

Mercoledì, nel turno infrasettimanale, nuovo match casalingo a Cupello per gli uomini di Gallicchio che riceveranno l’ostico Capistrello. Il San Salvo dovrà metabolizzare in fretta la sconfitta cercando di recuperare il prima possibile i giocatori indisponibili.

Tabellino

San Salvo-Acqua&Sapone 0-1 (0-1)

Rete: 42’pt Del Gallo

San Salvo: Cattenari, D’Aulerio (12’st Pollutri), Ramundo (24’st Larivera), Triglione, Felice, Luongo, Argirò (11’st Colitto), Quaranta, Marinelli, Antenucci, Izzi. A disposizione: Raspa, Pantalone, Ciavatta, Di Pietro G.. Allenatore: Claudio Gallicchio

Acqua&Sapone: Pompei, Piccioni (36’pt Mimola), Di Lisio, Erasmi, Buonafortuna, De Leonardis (45’st Corti), Di Donato, Del Gallo, Marrone, Di Giampaolo (25’st Di Giacomo). A disposizione: D’Orazio, Maiorani, Guardiani, Alpi. Allenatore: Giuseppe Naccarella

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila (Mancini di Avezzano, De Remigis di Teramo)



Ammoniti: Luongo, Felice, Quaranta (San Salvo); Di Giacomo (Acqua&Sapone)

I risultati della 9° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Francavilla 1-1

Martinsicuro-Miglianico 4-0

Montorio-Alba Adriatica 1-0

Paterno-Vastese 1-0

Pineto-Sulmona 1-0

Renato Curi Angolana-Cupello 0-0

San Salvo-Acqua&Sapone 0-1

Torrese-Borrello 2-2

Vasto Marina-Avezzano 1-3

La classifica

Pineto 21

Avezzano 19

Torrese 18

Paterno 18

San Salvo 18

Francavilla 17

Martinsicuro 14

Capistrello 13

Montorio 13

Angolana 11

Vastese 11

Miglianico 10

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Cupello 6

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 29 ottobre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Paterno

Alba Adriatica-Cupello

Avezzano-Renato Curi Angolana

Borrello-Pineto

Francavilla-Vasto Marina

Miglianico-Montorio

San Salvo-Capistrello

Sulmona-Martinsicuro

Vastese-Torrese