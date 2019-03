Prima Categoria, girone B. Nell’anticipo di sabato il Monteodorisio torna alla vittoria battendo in casa lo Sporting San Salvo. Successo importante per i biancoverdi di Ascatigno che si allontanano dalla zona retrocessione. Le reti dei padroni di casa sono di Colombaro e D’Adamo, per i sansalvesi Cleo Rossi.

Vola il sempre più sorprendente Fresa in vetta alla classifica, prova di forza della squadra di mister Olivio Ezio Stella che passa in vantaggio sul campo della Spal Lanciano con il solito Vasiu, capocannoniere del girone con 10 gol, pareggiano i padroni di casa con Veri, poi vanno a segno Giacomo Racano e Riccardo D'Ugo. A fare compagnia ai biancorossi al primo posto c'è anche il Palombaro che batte di misura 1-0 in casa la Marcianese alla seconda sconfitta consecutiva.

Pareggiano 1-1 Casalbordino e Incoronata, casalesi in vantaggio nel primo tempo con Della Penna, al sesto gol in sei partite, pareggiano prima dell'intervallo gli ospiti con Romilio. Per la formazione di mister Carbonelli, che ha colpito due traverse, è il primo pareggio stagionale, per i vastesi è un punto d'oro conquistato contro una delle favorite alla vittoria finale che oggi hanno dovuto fare a meno dell'infortunato Ottaviano. Crolla in casa il Guastameroli, un'altra delle favorite alla vigilia, che cede 1-0 al Real Montazzoli.

Seconda vittoria consecutiva per lo Scerni che va a segno con Giacomucci, autore di una doppietta che affonda la Casolana ultima in classifica. Importantissima vittoria 1-2 sul difficile campo del Trigno Celenza per il Real San Giacomo di mister Praino, a segno Di Laudo e Lanfranchi, per la squadra di mister Barisano accorcia le distanze l'argentino Contigiani. Vince anche il Roccaspinalveti 2-1 sul Paglieta con gol di Piccirilli e Sambrotta.

I risultati della 6° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Incoronata 1-1

Guastameroli-Real Montazzoli 0-1

Monteodorisio-Sporting San Salvo 2-1

Palombaro-Marcianese 1-0

Roccaspinalveti-Paglieta 2-1

Scerni-Casolana 2-0

Spal Lanciano-Fresa 1-3

Trigno Celenza-Real San Giacomo 1-2

La classifica

Fresa 15

Palombaro 15

Casalbordino 13

Real Montazzoli 12

Guastameroli 12

Spal Lanciano 10

Marcianese 8

Monteodorisio 8

Trigno Celenza 7

Scerni 7

Real San Giacomo 7

Incoronata 6

Roccaspinalveti 6

Sporting San Salvo 4

Paglieta 4

Casolana 1

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Casolana-Roccaspinalveti

Fresa-Casalbordino

Incoronata-Gustameroli

Marcianese-Trigno Celenza

Paglieta-Spal Lanciano

Real Montazzoli-Palombaro

Real San Giacomo-Monteodorisio

Sporting San Salvo-Scerni

Seconda Categoria, girone G. Due le partite giocate sabato. Nella prima, che metteva di fronte Gs Montalfano e Odorisiana, rispettivamente prima e seconda, miglior attacco contro miglior difesa, hanno avuto la meglio i padroni di casa 1-0 con rete di Di Foglio su punizione. La squadra di Liberatore ha ora un vantaggio di 5 punti sulla prima inseguitrice. Nell’altro incontro poker interno del San Buono al Real Porta Palazzo con le firme di Suriano, doppietta per lui, D’Adamio e Argentieri. La formazione di mister Iannello è ora la nuova vice capolista.

Rallenta il Gissi che in caso di vittoria avrebbe mantenuto la terza posizione, tra le mura amiche contro il Real Montalfano è 1-1, a segno Tumini per i padroni di casa, Andrey per gli ospiti. Pareggio a reti inviolate tra Fossacesia 90, primo pari in campionato, e Castelfrentano, sconfitto il Mario Turdò sul campo del New Archi Perano che conquista il primo successo stagionale, così come il Piazzano che ha la meglio sul Villa Scorciosa. Primo punto in campionato per il Carunchio che davanti al proprio pubblico pareggia 2-2 contro il Castelfrentano.

I risultati della 6° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Castelfrentano 2-2

Fossacesia 90-Mario Tano 0-0

Gissi-Real Montalfano 1-1

Gs Montalfano-Odorisiana 1-0

New Archi Perano-Mario Turdò 1-0

Piazzano-Villa Scorciosa 1-0

San Buono-Real Porta Palazzo 4-0

La classifica

Gs Montalfano 18

San Buono 13

Odorisiana 11

Gissi 11

Fossacesia 90 10

Mario Turdò 9

Mario Tano 8

Real Montalfano 8

Castelfrentano 7

Real Porta Palazzo 6

Villa Scorciosa 5

Piazzano 5

New Archi Perano 4

Carunchio 1

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Castelfrentano-Gs Montalfano

Mario Tano-Piazzano

Mario Turdò-San Buono

Odorisiana-Fossacesia

Real Montalfano-New Archi Perano

Real Porta Palazzo-Carunchio

Villa Scorciosa-Gissi

Terza Categoria Vasto. Nell’anticipo di sabato il Pollutri vince la prima partita in campionato sul campo del Vasto Calcio 2-1 che rimedia la prima sconfitta. Le reti ospiti sono di Martino e Di Biase, per i vastesi a segno Tallarino.

Il campionato ha già la prima squadra in fuga, si tratta della Sangiovannese, che con due reti di Blascetta e Pavone supera 2-1 l'imbattuto Lentella a domicilio, a segno De Ninis per i gialloverdi, e si porta a +3 sul Real Carpineto Sinello secondo che ha riflilato il poker alla Dinamo Roccaspinalveti sconfitta 4-1, ancora a segno Antonio D'Addario, in rete anche domenica scorsa, e Domenico D'Addario, la scorsa settimana autore di una doppietta, oltre a Finamore. Per gli ospiti la rete arriva su autogol.

Il Casalanguida supera 2-0 il Real Cupello che in settimana ha cambiato guida tecnica passando da Ercole Marrocco a Santino Ricciardi. Vanno in rete Marco Zacco di testa grazie all'assist su punizione di Di Croce, raddoppia Del Vecchio servito da Menna. Primi tre punti per la Virtus Tufillo che vince di misura 1-0 sul Guilmi con una rete di Berardini. Primo successo anche per lo Sporting Vasto che vince 4-2 contro il Real Liscia ancora fermo a quota zero. Ospiti a segno con Marchione, in gol due volte su calcio di rigore, per i vastesi D'Ottavio, Marchesani, bellissima la sua prodezza su punizione, e doppietta di Frasca. Hanno riposato i Lupi Marini.

I risultati della 3° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Casalanguida-Real Cupello 2-0

Lentella-Sangiovannese 1-2

Real Carpineto Sinello-Dinamo Roccaspinalveti 4-1

Sporting Vasto-Real Liscia 4-2

Vasto Calcio-Pollutri 1-2

Virtus Tufillo-Guilmi 1-0

Riposa: Lupi Marini

La classifica

Sangiovannese 9

Real Carpineto Sinello 6

Vasto Calcio 4

Sporting Vasto 4

Casalanguida 4

Lentella 4

Pollutri 4

Virtus Tufillo 4

Lupi Marini 4

Real Cupello 2

Dinamo Roccaspinalveti 2

Guilmi 1

Real Liscia 0

Il prossimo turno, domenica 2 novembre, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Sporting Vasto

Guilmi-Casalanguida

Pollutri-Real Carpineto Sinello

Real Cupello-Lupi Marini

Real Liscia-Lentella

Sangiovannese-Virtus Tufillo

Riposa: Vasto Calcio