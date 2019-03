Dopo l'esordio vincente in casa la BCC San Gabriele si ripete anche nella seconda giornata del campionato di serie C andando a conquistare una bella affermazione sul campo del Sambuceto. Dopo una partita molto equilibrata e combatutta, Mariani e compagne al tie-break hanno avuto il guizzo vincente per chiudere a loro favore la partita. L'avvio di gara era stato positivo, con le vastesi avanti fino alla metà del primo set, ma poi, il solito "festival degli errori", concedeva spazio alla rimonta dele padrone di casa che si imponevano per 25-19. Coach Marcovecchio cambia e manda in campo Mascitelli e Innocenti, che contribuiscono alla conquista del parziale (20-25).

Nel terzo set ancora un calo per Genovesi e compagne, con il Sambuceto che riesce a vincere 25-21 e sembra essere lanciato verso la vittoria finale. Ma nel quarto set la partita cambia volto con l'infortunio della Di Francescantonio, una delle più esperte tra le padrone di casa. La BCC San Gabriele, trascinata dagli attacchi vincenti di Scampoli e da una Innocenti molto positiva specie nei primi tempi, riesce a conquistare il parziale. L'inerzia della gara si sposta a favore della squadra di Marcovecchio che, nel tie-break, riesce a conquistare la vittoria finale.

Il prossimo turno di campionato vedrà la squadra vastese impegnata nuovamente in trasferta ad Altino dove dovrà difendere il primato in classifica. Un avvio di stagione decisamente positivo per la BCC San Gabriele, chiamata a conquistare un posto tra le prime quattro del girone per giocarsi i playoff ed evitare le noie dei playout.