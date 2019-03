È stato rimosso dagli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile il grosso delfino trovato morto sulla spiaggia di Punta Penna. Un esemplare lungo circa due metri che ha reso necessario l'impegno di due squadre per essere portato via. La segnalazione della presenza della carcassa era arrivata al Municipio, che ha poi incaricato la Protezione Civile della rimozione e trasporto presso il mattatoio comunale.

Nei giorni scorsi una tartaruga, l'ennesima degli ultimi mesi, era stata trovata morta sulla spiaggia di Vasto Marina. Un mese e mezzo fa, sulla stessa spiaggia, si erano arenati sette capodogli. Solo quattro erano stati tratti in salvo, mentre per gli altri tre non c'era stato niente da fare.