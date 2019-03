Ladri-vandali in azione nel centro storico di Vasto. Stanotte sono state infrante le vetrine di tre locali della città antica: il pub Fusion di piazza del Popolo, la yogurteria Muccayò che si trova nelle vicinanze, la parrucchiera Marilù di corso de Parma e il bar Caprioli dell'omonima piazza.

Telecamere - In base alle prime testimonianze raccolte sul posto da Zonalocale.it, le immagini della videosorveglianza di alcuni negozi della zona avrebbero filmato una persona dalla corporatura magra e con in testa il cappuccio della felpa per non farsi riconoscere.

Con un bastone, l'uomo (che non è escluso abbia avuto dei complici) ha sfondato le vetrine della yogurteria, arraffando 100 euro dalla cassa; del pub, dal quale sono spariti due televisori; del negozio della parrucchiera e, infine, del bar. Quest'ultimo ha subito i danni più ingenti: "Hanno sfondato la vetrata, preso soldi e bottiglie", racconta il proprietario. "Non ho quantificato il danno, ma di sicuro siamo nell'ordine delle migliaia di euro".

I furti sono avvenuti in un raggio di 50 metri. Sul posto sono intervenute la squadra volante e la scientifica del Commissariato di Vasto. Gli agenti del vice questore Alessandro Di Blasio hanno rilevato le impronte e avviato le indagini.