L’Eccellenza torna in campo domenica con la novità del cambio di orario, le partite infatti, come nelle altre categorie, inizieranno alle 14.30. La capolista San Salvo, che ritrova il capocannoniere Marinelli (8 gol in 8 partite), squalificato nell’ultima partita a Sulmona, ospita l’Acqua&Sapone terzultima sul sintetico di Cupello. Nelle fila degli ospiti non ci sarà lo squalificato Sparvoli. I biancazzurri, senza Di Pietro, puntano a vincere per restare in vetta alla classifica in attesa del risultato dell’altra capolista, il Pineto, unica ancora imbattuta, che ospita il Sulmona fanalino di coda.

Il Cupello penultimo, con una sola vittoria, va a giocare sul campo della Renato Curi Angolana in cerca di rilanciarsi dopo la sconfitta dell’ultimo turno a Borrello. Per i padroni di casa è squalificato Forlano. I rossoblu devono assolutamente ricominciare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive.

All’Aragona arriva l’Avezzano per affrontare il Vasto Marina che mercoledì ha ufficializzato il nome del nuovo presidente Pasquale Cirulli. I locali devono fare a meno di Giuliano squalificato, gli ospiti di Cini. Rientrano Lo Mele e Volpe, ancora in dubbio la presenza di Cataruozzolo e Cicatiello. La vendita dei biglietti è vietata ai residenti de L’Aquila che non potranno seguire la propria squadra per motivi di ordine pubblico. Lo ha stabilito la Questura di Chieti.

La Vastese va a fare visita al Paterno dell’ex Aquino, vicecapocannoniere con 7 reti in 9 gare. Quella dei padroni di casa è la difesa meno battuta del campionato con solo 4 reti subite. Rientra Napolitano mentre D’Ambrosio deve scontare ancora una giornata di stop, tra i marsicani mancherà Albertazzi.

La prossima settimana, mercoledì 19 ottobre, è in programma il turno infrasettimanale. La Vastese ospiterà la Torrese, il Vasto Marina giocherà a Francavilla, il Cupello ad Alba Adriatica e il San Salvo sarà impegnato in casa contro il Capistrello.

Su Zonalocale saranno visibili nel box segui lo sport in homepage tutti i risultati in tempo reale dell'Eccellenza, ecco come vederli da computer, telefono e tablet.

Le altre squadre del Vastese. In Prima Categoria il Fresa gioca sul campo della Spal Lanciano, il Casalbordino ospita l’Incoronata mentre il Trigno Celenza attende il Real San Giacomo, lo Scerni riceve la Casolana, il Roccaspinalveti la Casolana, il Monteodorisio vince in casa 2-1 contro lo Sporting San Salvo.

In Seconda Categoria il big match tra le prime due in classifica, Gs Montalfano-Odorisiana finisce 1-0. Vince anche il San Buono che supera 4-0 il Real Porta Palazzo. Gissi riceve il Real Montalfano, il Mario Turdò gioca in trasferta contro il New Archi Perano, mentre il fanalino di coda Carunchio ospita il Castelfrentano provando a fare i primi punti della stagione.

In Terza Categoria cambio in panchina per il Real Cupello, il presidente Antonio Scardigno ha deciso, di comune accordo con il mister Ercole Marrocco, di interrompere la collaborazione. "Dal massimo dirigente e da tutta la società - si legge nel comunicato dei rossoblu - vanno al tecnico i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questi due mesi. Il Real Cupello perde una validissima persona sia dal punto di vista tecnico che in grado di guidare qualunque squadra in qualunque categoria". La compagine cupellese, impegnata domenica a Casalanguida, sarà ora allenata da Santino Ricciardi.

Scontro al vertice tra la capolista Sangiovannese e il Lentella, il Vasto Calcio attende il Pollutri, il Real Carpineto Sinello la Dinamo Roccaspinalveti, la Virtus Tufillo il Guilmi, lo Sporting Vasto il Real Liscia. Riposano i Lupi Marini.

Il programma della 9° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 26 ottobre, ore 14.30

Capistrello-Francavilla

Martinsicuro-Miglianico

Montorio-Alba Adriatica

Paterno-Vastese

Pineto-Sulmona

Renato Curi Angolana-Cupello

San Salvo-Acqua&Sapone

Torrese-Borrello

Vasto Marina-Avezzano

La classifica

Pineto 18

San Salvo 18

Torrese 17

Avezzano 16

Francavilla 16

Paterno 15

Capistrello 12

Vastese 11

Martinsicuro 11

Angolana 10

Miglianico 10

Montorio 10

Alba Adriatica 8

Borrello 8

Vasto Marina 7

Acqua&Sapone 6

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 29 ottobre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Paterno

Alba Adriatica-Cupello

Avezzano-Renato Curi Angolana

Borrello-Pineto

Francavilla-Vasto Marina

Miglianico-Montorio

San Salvo-Capistrello

Sulmona-Martinsicuro

Vastese-Torrese