Domenica di Coppa per la Pro Vasto Femminile. La formazione allenata da Migliaccio e Di Martino scenderà in campo alle 11, presso il campo "Ezio Pepe" in via Santa Caterina da Siena a Vasto, contro il Lanciano Femminile. Per le biancorosse è la seconda gara di Coppa Abruzzo, che le vede inserite nel triangolare valevole per il primo turno con Ortona e Lanciano.

Nella prima sfida la Pro Vasto ha battuto l'Ortona con un gol di Martina Di Viesti. Domani, contro le frentane, Tumini e compagne proveranno a fare bottino pieno per superare da vincenti la prima fase. Sarà anche un importante test in vista del campionato che inizierà domenica prossima, 2 novembre. Nella prima giornata la formazione vastese riceverà la visita dell'Olimpia Femminile.