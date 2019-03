Dopo "Il giardino dei lillà" arriva "Una donna a metà". Questa sera, alle 17, presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, la vastese Samantha D'Annunzio presenterà la sua seconda raccolta di poesie, edita da Il Saggio. All'incontro, moderato da Lello Marino, prenderanno parte il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il consigliere comunale Francesco Menna, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il direttore del Centro Culturale Studi Storici "Il Saggio", Peppe Barra, la capo redattrice delle Edizioni "Il Saggio", Lucia Gaeta, e la presidente dell'Associazione "Auser Vasto", Silvana Critelli.

Come ci aveva raccontato in un'intervista in occasione della presentazione del primo libro (clicca qui), Samantha D'Annunzio riesce ad esprimere attraverso la poesia le paure e le emozioni della vita. Nei suoi versi il racconto delle esperienze delle vita quotidiana, delle difficoltà vissute e delle gioie provate.

Durante la presentazione sarà possibile ascoltare la declamazione di alcuni versi con l'autrice che, insieme agli ospiti dell'evento, racconterà come è nato questa sua seconda opera.