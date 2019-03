È ormai uno dei veterani della BCC Vasto Basket. Per Luca Di Tizio questa è la quarta stagione con la canotta biancorossa. Solo capitan Ierbs vanta una militanza più lunga tra i vastesi. Arrivato a Vasto che era un ragazzino si è conquistato strada facendo la fiducia dei diversi allenatori. Coach Di Salvatore, che ne ha sempre apprezzato la costanza e la precisione nel lavoro quotidiano, quest'anno gli sta dando sempre più fiducia e lui sta ripagando mettendo tanta grinta sul parquet. Se le sue doti in fase difensiva erano già più che note, ora sta mettendo in luce anche una certa cattiveria in fase di finalizzazione (cosa che negli anni scorsi era un po' mancata) e una "bella" mano al tiro.

Domenica sera, alle 18, Di Tizio e i suoi compagni scenderanno in campo al PalaBCC contro la Dynamica Venafro, formazione che è reduce da una sconfitta a Francavilla dove però ha giocato senza due dei suoi migliori uomini. Per la truppa di coach Di Salvatore non sarà semplice fare risultato, ma c'è tanta concentrazione per conquistare due punti importanti che lancerebbero poi i biancorossi verso il derby abruzzese (ancora tra le mura amiche) contro l'Amatori Pescara.

Alla vigilia della sfida con Venafro abbiamo raccolto le impressioni di Luca Di Tizio, per commentare questo inizio di stagione e presentare la gara di domenica.