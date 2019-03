Si è svolta la cerimonia di premiazione presso l’Auditorium dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto della prima edizione del Concorso letterario Dolce Sole in memoria di Donatella Gaspari organizzato dall’associazione Donatella Gaspari Onlus. Il team degli organizzatori composto da Davide Rocco Colacrai, Mirko Bassi, Donatella Gigli, Samanta Mastrangelo, Sara Pretelli Supertramp, Emanuela Martinelli e Martino Angelini ha raggiunto l'Abruzzo dopo un lungo lavoro di preparazione in collaborazione con Nicoletta Gaspari, Mariagrazia Dottore e Antonio Canzano (rispettivamente Presidente, vice e tesoriere dell’associazione stessa) con la grande compartecipazione di Daniele Laudadio, Marco Di Pasquale, che hanno realizzato due bellissimi quadri per l'evento, Edoardo Zeloni con Double Excess con la realizzazione di una t-shirt per ricordare Donatella nel suo operato di vigile del fuoco, grazie al disegno di Carlotta Zeloni.

Oltre 50 sono state le opere arrivate per l’occasione, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero (Grecia e Spagna), sintomo di un grande successo avuto per incrementare l’obiettivo del concorso stesso, ovvero poter raccogliere fondi possibili per avviare un progetto di pet-therapy nelle scuole del territorio vastese e per l’onoterapia. La premiazione ha visto la presenza di poeti provenienti da Rovigo, Treviso, Vicenza, Roma, Pisa, che hanno potutopercepire il clima creato per ricordare una ragazza dalle grandi forze.

Sono stati proiettati due filmati per far conoscere la vita cinofila di Donatella Gaspari e il viaggio effettuato a marzo dal team Pratese per raccogliere dati e informazioni sulla vita di una forza della natura accompagnata sempre dalla sua amica più fedele (un bellissimo labrador) di nome Shila. "Grande è stata la soddisfazione dei presenti per questo concorso che è appena iniziato - commentano gli organizzatori -. Infatti è in preparazione la seconda edizione la quale riuscirà sicuramente ad avvicinare ancora nuovi poeti per far continuare a vivere il sogno di Donatella Gaspari".