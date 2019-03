Dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata di campionato,la TCM Group BTS San Salvo si appresta ad esordire nella stagione 2014/2015 sabato pomeriggio a Pescara. La formazione guidata da Pascal Di Cesare disputerà il campionato Interregionale di serie D, affrontando le sei squadre contendenti alla vittoria finale (As Teate Volley, Gada Group Pescara 3, Teramo Volley, Venafro Volley, Comind Cepagatti, G.S. Vvf M. Bellucci L’Aquila). A tal proposito, ci siamo rivolti direttamente all’allenatore per conoscere le aspettative del gruppo e della società.

Inizio di stagione alle porte ed una nuova stagione da affrontare. Partirei dal roster: quali sono gli uomini a sua disposizione ?

La rosa di quest’anno è ancora più giovane di quella degli ultimi anni: abbiamo deciso di inserire nel gruppo i ragazzi del 1998-99 che dovranno farsi le ossa insieme allo zoccolo duro sempre presente dei ragazzi del 1991che oramai fanno parte a tutti gli effetti della società. Ho a disposizione diversi ragazzi talentuosi che avranno come obiettivo quello di crescere tecnicamente e mentalmente, con l’ausilio dei ragazzi più grandi e di tutta la società. Credo molto nel gruppo, nella squadra e penso che una persona sola possa magari farti vincere una partita ma per ottenere risultati c’è bisogno del lavoro serio e costante di tutti. Inutile dire che il rientro di Andrea Colamarino ci darà una grandissima mano nel fondamentale del muro e dell’attacco, così come la grinta di Giuseppe De Felice e la calma di Donato Turtora. I primi tempi del neo capitano Andrea Di Virgilio e le difese di Maurizio Di Cesare ,ma anche della voglia smisurata di emergere di Luca Bozzella; dell’incoscienza di Luigi Larcinese, della freschezza di Roberto Di Casoli e la serietà di Giuliano Di Stefano; la determinazione di Alberto Cirulli e la sfacciataggine di Cristian Lauditi; ma anche la voglia di giocare di Emanuele Della Morte, i “muroni” di Simone Berardi (convocato con la nazionale pre-juniores a Vigna di Valle) gli attacchi del piccolino del gruppo classe 2000 Celauro Francesco detto “Kazinsky” e senza dimenticare gli enormi sacrifici che affrontano quotidianamente Davide Basilico e Francesco Carlucci che vengono rispettivamente da Gissi e da Scerni per allenarsi con la nostra società.

Aspettative ed obiettivi particolari per questo campionato in serie D?

Se chiedo a uno qualsiasi dei ragazzi qual è l’obbiettivo questa stagione, sicuramente mi risponderebbe ‘vincere il campionato’. Dal mio punto di vista giocheremo una partita alla volta e se la squadra avrà dato il massimo, io e la società saremmo soddisfatti, qualunque sia il risultato. Per il momento non abbiamo obiettivi minimi di classifica,anche perché ci sono diverse squadre che disputeranno per la prima volta il campionato di serie D, ma hanno a disposizione giocatori di esperienza e questo non è da sottovalutare.

C’è voglia di tornare in serie C?

Voglia di tornare in serie C? Bah, sognare non costa nulla. Credo che se la squadra continuerà ad allenarsi con i ritmi che ha dimostrato di saper tenere durante queste prime settimane, nel giro di un paio di stagioni questo obiettivo potrà essere alla nostra portata.

Qual è stato il cammino della Group BTS San Salvo in questi ultimi anni?

Noi siamo partiti circa 8 anni fa a San Salvo da zero e nel giro di qualche anno abbiamo creato un settore giovanile maschile numeroso, poi sono arrivati anche i risultati e le soddisfazioni. Abbiamo avuto diversi atleti che hanno fatto parte della rappresentativa regionale, altri invece sono stati convocati in nazionale con Berardi, oltre a vincere diversi campionati provinciali. Siamo stati praticamente sempre tra le prime tre società a livello regionale,vincendo anche un titolo regionale under 13 e partecipando al campionato nazionale della stessa categoria. Quest’anno stiamo intraprendendo una nuova sfida per rilanciare a livello locale la pallavolo maschile, ma per il momento non vi voglio svelare alcune prossime sorprese.

Roster 2014/2015

Centrali: Di Virgilio Andrea (1991), Basilico Davide (1997), Larcinese Luigi (1998), Berardi Simone (1999)

Schiacciatori: Bozzella Luca (1990), Turtora Donato (1991), Lauditi Christian (1998), Carlucci Francesco (1999), Celauro Francesco (2000)

Palleggiatori: De Felice Giuseppe (1987), Di Stefano Giuliano (1999)

Opposti: Colamarino Andrea (1994), Cirulli Alberto (1997)

Liberi: Di Cesare Maurizio (1991), Della Morte Emanuele (1997), Di Casoli Roberto (1998)