La Direzione generale dell’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha attivato tutte le possibili misure necessarie e i percorsi assistenziali dedicati per la gestione sul territorio provinciale di eventuali casi e contatti da Malattia da Virus Ebola, patologia che comunque non è stata finora diagnosticata in Italia: tutti i casi sospetti nel nostro Paese sono infatti risultati negativi agli esami.

I cittadini sono pertanto invitati a evitare qualunque forma di allarmismo e ad approfondire le informazioni presenti sui siti Internet della Asl (www.asl2abruzzo.it) e del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), soprattutto per quanto riguarda i consigli per i viaggiatori in partenza o in arrivo dai Paesi affetti dall’epidemia di Ebola.

I consigli per i viaggiatori in partenza (scarica)

I consigli per i viaggiatori in arrivo (scarica)



Sulla base delle direttive ministeriali, l’Azienda ha definito un apposito protocollo con misure e percorsi assistenziali che fanno riferimento, in particolare, agli ospedali di Chieti e Vasto, dove sono presenti unità operative di Malattie infettive. Sono stati tra l’altro acquistati tutti i dispositivi necessari per la protezione individuale.

Per lunedì 27 e martedì 28 ottobre prossimi la Asl ha organizzato corsi di formazione rivolti a tutti gli operatori sanitari che potrebbero essere coinvolti nell’eventuale gestione di casi di Malattia da Virus Ebola, affinché le operazioni assistenziali possano svolgersi in piena sicurezza.

Malattia da virus ebola - Informazioni

Malattia da virus ebola - Domande e risposte più frequenti