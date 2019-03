Gli Amici del Basket San Salvo, reduci dalla vittoria di sabato scorso contro la Torre Spes( 72-57), in questi giorni si sono allenati per prepararsi al quarto turno della stagione. Come era accaduto la settimana scorsa, problemi di infortuni per i biancoblu. Fuori con ogni probabilità Cristiano Assogna a causa di una lesione di terzo grado al collaterale della caviglia e lontano dalle condizioni migliori Fabio Pasquini. Il pivot aveva già saltato la partita contro i torresi e molto probabilmente non ce la farà a recuperare per il match di domenica a causa di un forte fastidio al ginocchio.

Dopo il magnifico terzo quarto di sabato scorso, i ragazzi di coach Linda Ialacci si apprestano ad affrontare due trasferte consecutive: la prima domenica contro il Basket Centro Abruzzo Sulmona, squadra con due punti in classifica, vittoriosa solo contro l’Ennebicì Campobasso sin’ora, ma con una partita in meno rispetto a Celenza e compagni. Una partita sicuramente da non sottovalutare. Una buona occasione per siglare il terzo successo stagionale e confermare il buon inizio in regular season, magari ripetendo gli sforzi fatti sin’ora. Guardando alla scorsa partita, i biancoblu hanno chiuso la sfida grazie alla propria difesa a zona (3-2) che ha permesso di scappare in contropiede e trovare soluzioni più facili anche con la difesa avversaria schierata.

L’ottima prestazione di Pappacena, Celenza e Nanni ha poi reso le cose ancora più facili per coach Ialacci che ha avuto modo di far entrare anche i giovani Koschena e far ruotare la squadra. Sicuramente l’assenza di Assogna potrà pesare, ma allo stesso tempo forse si avrà l’occasione di vedere in campo Sergio Desiati, sin’ora utilizzato poco. L’assenza di Pasquini, invece, impone a Celenza di prendersi il peso del lavoro sotto canestro sulle spalle, con l’ausilio di Nanni, reduce da un’ottima partita contro i torresi.

Per quanto riguarda le altre partite, sabato scorso a vincere sono state l’Airino Termoli, conquistando la terza vittoria consecutiva contro l’Ennebici Campobasso 57-72. Con un +64 come differenza canestri, i termolesi siedono in testa accompagnati dal Penta Teramo, anch’esso vittorioso contro il Basket Ball Teramo 52-64 nel derby. Nella giornata di domenica scorsa, invece, tra il Basket Campli e il Nuovo Basket Aquilano, dopo una partita piena di emozioni, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, di sole due lunghezze, 74-72. Vincente al fotofinish anche il Magic Basket Chieti contro il Chieti Basket 65-70 davanti ad una grande affluenza di pubblico al Palatricalle.

Tutte le partite del girone

Nuovo Basket Aquilano- Annebicì Campobasso

Torre Spes- Basketball Teramo

Magic Basket Chieti- Nova Basket Campli

Airino Termoli- Chieti Basket

Basket Centro Abruzzo Sulmona- Amici del Basket San Salvo